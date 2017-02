Gratis OV-kaart voor toeristen Súdwest-Fryslân

Leeuwarden – Eind april 2017 start in het Friese merengebied en in het Drents Friese Wold een pilot met een OV-kaart voor toeristen. Deze zogenaamde Fryslân Card is een gratis dagkaart voor gebruik van een groot deel van het openbaar vervoer in Fryslân. Toeristen die overnachten in de gemeenten de Fryske Marren, Súdwest-Fryslân, Opsterland of Ooststellingwerf kunnen gebruik maken van deze kaart.

“De Fryslân Card is een prachtig nieuw product om de vele toeristen te laten genieten van onze mooie provincie. Het draagt bij aan een gastvrij onthaal van toeristen in Fryslân. Bovendien hopen we dat bezoekers ook meer gebruik gaan maken van het openbaar vervoer”, aldus gedeputeerde Klaas Kielstra.

Elke toerist die verblijft in de vier bovenstaande genoemde gemeenten krijgt bij een overnachting de gratis ov-dagkaart aangeboden. Hiermee kunnen zij één dag gratis met het openbaar vervoer in Fryslân reizen. De kaart is geldig in bussen en treinen van Arriva in heel Fryslân en is geldig tot en met eind 2018. De kaart is vanaf medio april tot en met half oktober verkrijgbaar bij verblijfsaccommodaties in de vier gemeenten. Deze eerste proef kost € 575.000.

Arriva heeft de Fryslân Card ontwikkeld en voert de proef uit. De afgelopen maanden is met toeristische ondernemers, Merk Fryslân en brancheorganisaties gekeken naar de opzet van de gratis OV-kaart. Als de proef slaagt, zal de kaart tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 in heel Fryslân verkrijgbaar zijn.

In het coalitieakkoord 2015-2019 is de ambitie vastgelegd om een gratis OV- kaart in Fryslân te introduceren voor gasten die in onze provincie overnachten.

Foto Provincie Friesland