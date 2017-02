Over giftige gehaktballen en gefrituurde sponzen

Deze gedachte staat aan de basis van de beroemde toespraak van Chief Seattle in 1854. Die toespraak wordt opnieuw tot leven gebracht op dinsdag 28 februari in de Zuiderkerk in Sneek. Velen kennen gedachten of zinnen uit deze toespraak die een reactie was op de oproep van president Franklin Pearce om het land van de Indianen te kopen. Iedereen weet hoe dit afgelopen is.

Acteur, dansmeester en coach Jan Pieter van Lieshout verbindt met zijn performance deze negentiende-eeuwse toespraak met onze tijd. Nog steeds denken we de aarde, de lucht en elkaar te kunnen bezitten! In een tijd van polarisatie en verschansing achter de dijken is het thema van de verbinding bijzonder actueel. Het gaat om verbinding met elkaar, met Moeder Aarde en met onze roeping als mens.

Deze avond wordt georganiseerd door de Vrijmetselarij in Sneek. In deze ‘Vrijmetselaarslezing’ wil zij laten zien hoe Vrijmetselaars de verbinding met de samenleving gestalte geven. Iedereen is van harte welkom.