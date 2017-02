Oorwassing voor Black Boys bij Oosterlittens

Oosterlittens – Black Boys kende in en tegen Oosterlittens een dramatisch slot van de eerste helft, want in een tijdsbestek van nog geen vijf minuten liep de thuisclub uit van 1-1 naar 4-1. Die klap kwamen de “All Blacks” niet meer te boven. In de tweede helft liepen de Zwartjes tegen een geweldige oorwassing aan (8-2). en daarmee mag de herstart van de competitie vanuit Sneker oogpunt gerust als “vals” worden aangemerkt,

Daar leek het in het eerste bedrijf lange tijd niet op. Na een ietwat aftastend begin was de eerste grote kans voor de thuisclub, maar die poging van Oosterlittens trof geen doel. Dat was een aantal minuten later weliswaar anders., toen balverlies op het middenveld van Black Boys een counter en de openingstreffer inleidde. Lang kon de thuisclub echter niet van die voorsprong genieten, want negen minuten later bracht Harry Terpstra de wedstrijd weer in evenwicht. Vervolgens kregen de Snekers een goede mogelijkheid om de stand in hun voordeel om te buigen, maar de poging van Josue Molina Perez miste kracht en precisie.

Aan de andere kant moest doelman Sander de Vries bij een corner van de thuisclub handelend optreden, waarbij de goalie met vlag en wimpel slaagde. Dat diploma werd hem echter even later weer afgenomen, toen hij bij een op het oog houdbare schuiver van Rykhelt Smink het antwoord schuldig bleef. Hoewel Black Boys na een vrije trap en een inzet van Dennis Niemarkt kort daarop dichtbij de gelijkmaker was, vormde die goal de inleiding van een knotsgekke slotfase, waarin de thuisclub nog twee keer toesloeg. De eerste ontstond na een snelle counter en de tweede nadat Oosterlittens in blessuretijd een strafschop kreeg met de nadruk op kreeg. Beide keren haalde Paulus Yde Walda de trekker over en daarmee zadelde hij Black Boys met een vrijwel onmogelijke opgave op. Die missie werd kort na rust nog moeilijker, toen Walda vanaf elf meter de 5-1 liet noteren. Die strafschop ontstond na balverlies aan de zijde van Black Boys, waarna Erwin de Vries alleen met een onreglementaire ingreep een tegentreffer kon voorkomen, Diezelfde De Vries kreeg even later een goede mogelijkheid om de stand vanuit het standpunt van de “Equipo Negro” een iets dragelijker aanzien te geven, maar bij de kopbal van de oude meester ontbrak de zuiverheid.

Die was er vervolgens aan de andere kant wel bij Gerrit Rinze Stremler, die de voorsprong van Oosterlittens uitbouwde naar 6-1, Vlak daarna kreeg Black Boys achter elkaar een aantal mogelijkheden, maar bij inzetten van o.a. Kewin de Jong en Harry Terpstra stond, of de doelman van Oosterlittens of de lat succes in de weg. Dat succes was er niet veel later aan de andere kant wel, toen Rykhelt Smink na een knappe aanval en dito actie de 7-1 binnenschoot. Dennis Niemarkt bracht Black Boys daarna met een fraai afstandsschot iets dichterbij, maar in de slotminuut herstelde Erwin Zeilstra namens Oosterlittens het oude verschil weer (8-2) en was de oorwassing compleet,

Oosterlittens – Black Boys 8-2 (4-1)

Doelpunten: 1-0 Paulus Yde Walda (23.), 1-1 Harry Terpstra (30.), 2-1 Rykhelt Smink (42.), 3-1 Walda (45.), 4-1 Walda (45.+2), 5-1 (48.-pen.), 5-1 Walda (54.-pen.), 6-1 Gerrit Rinze Stremler (66.), 7-1 Smink (73.), 7-2 Dennis Niemarkt (85.), 8-2 Erwin Zeilstra (90.)

Gele kaart: Paulus Yde Walda (Oosterlittens)

Opstelling Black Boys: Sander de Vries, Roelof Bleijinga, Kewin de Jong, Lars Niemarkt, Alex de Jong, Nicky de Vries, Mladen Dubravac, Harry Terpstra, Josue Molina Perez, Edwin de Vries en Dennis Niemarkt