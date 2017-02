Nijland houdt stand in Meppel

Meppel – Nijland heeft een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Meppel. Meppel was duidelijk de bovenliggende partij en naarmate de wedstrijd vorderde kon Nijland niets anders dan de 0-0 verdedigen. Het trok een muur op, waar Trump trots op zou zijn geweest en haalde met een punt het maximale uit ‘De Slag Bij Meppel’.

Nijland begon zonder de zieke Bouke Poelsma, maar met een prima ploeg, goed aan de wedstrijd in Meppel. Het treffen golfde op en neer en beide teams konden gevaar stichten. In deze fase had Nijland toe moeten slaan, maar slordig als het was, deed het dat niet. Het hobbelige grasveld was ook echt even wennen, na al dat kunstgras van de laatste weken.

Voor beide doelen ontstonden regelmatig hachelijke situaties, maar de grootste kans was voor topscorer Ten Voorde, die net voorlangs kopte. Na een goede openingsfase kwam Nijland er niet meer uit en Meppel had de

controle over de wedstrijd, zonder echt grote kansen te creëren. Het stond verdedigend dan ook prima bij de gasten en iedereen was goed bij de les.

De tweede helft kwamen de blauwhemden er helaas nog maar zelden uit en leek het ook steeds meer tegen twaalf man te moeten spelen. De scheidsrechter kon in de ogen van Nijland weinig meer goed doen en dit

resulteerde zelfs in een uitsluiting van onze grensrechter. Hij werd constant genegeerd door de leidsman en Pyt Nota nam de vlag uiteindelijk over van Feike Boschma, omdat de scheidsrechter anders de wedstrijd zou

staken.

Nijland had het zwaar in de eindfase en het was duidelijk vrouwen en kinderen eerst. Wel kreeg de voor Erwin Hoekstra(hamstring blessure) ingevallen Sjoerd Tjalsma een beste kans om te scoren, maar hij schoot hoog over. Aan de overzijde ontsnapte Nijland soms op krankzinnige wijze aan een tegentreffer. De talrijke corners, vrije trappen en andere doelpogingen werden gelukkig ternauwernood overleefd.

Weer een puntje erbij dus en zo zijn we 2017 prima begonnen. Volgende week gaat de reis naar Damwoude, waar we het opnemen tegen Broekster Boys. De Boys draaien niet een geweldig seizoen, vanwege een enorme

blessuregolf. In Nijland bleef het 0-0 en we zullen zien of we dat (of zelfs meer) kunnen herhalen in Damwoude.

Door Nijland