Kinderen uit groep 5, 6, 7 of 8 van basisscholen in de gemeenten Súdwest-Fryslân, Littenseradiel, Harlingen en Franekeradeel die graag een instrument willen leren bespelen, zijn op zaterdagmiddag 11 februari van harte welkom op de Instrumenten Doe-Dag bij Kunstencentrum Atrium in Sneek.

Zij kunnen dan twee instrumenten naar keuze uitproberen en ontdekken of ze het bespelen van een instrument leuk vinden. Deelname is gratis. Er zijn op de Instrumenten Doe-Dag meer dan twintig instrumenten aanwezig op de leslocatie van Kunstencentrum Atrium in Sneek. In elk lokaal kan een ander instrument worden uitgeprobeerd. Kinderen kunnen erop spelen in proeflessen van een half uur. Er zijn ook proeflessen zang.

De deelnemers aan de Instrumenten Doe-Dag worden vooraf ingedeeld in groepen. Rondlopen en kijken in welke proefles nog plek is, kan ook. Naast het zelf kunnen spelen, vertelt een docent tijdens een proefles alles over een bepaald instrument.

De Instrumenten Doe-Dag begint om 12.30 uur en duurt tot 15.00 uur. Ouders en begeleiders zijn van harte welkom. Opgeven kan tot maandag 6 februari via de website van Kunstencentrum Atrium: kunstencentrumatrium.nl/doedag.