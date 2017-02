De Boer en Kersbergen Winterkoning en – koningin in Sneek

Sneek – Zondag 5 februari vond de laatste winterloop plaats van dit seizoen. Er stonden 260 atleten aan de start. Als eerste finishte Roelof Oostra uit Mantgum in 30.19. Als tweede kwam Yke Zoetendal uit Joure in 30.44 over de meet. Als derde man kwam Erik Bouma uit IJlst op het terrein van de atletiekvereniging AV Horror aan, hij had 31.15 nodig. De Winterkoning Willem De Boer uit Exmorra wist voorafgaand al, dat niemand zijn titel meer kon afpakken. Hij was deze keer haas voor z’n vrouw Nynke Steigenga die als derde dame in 37.43 finishte.

De Winterkoningin was deze keer ook niet te kloppen, Immy Auck Kersbergen uit Wommels deed er 34.42 over. Ylona Kruis uit Ysbrechtum kwam als tweede over de finish in 36.10.

Bij de jeugd waren er 69 toppers, bij de meisjes werd er gewonnen door Ilse Steigenga uit Exmorra en bij de jongens door Sietze Ketelaar uit Heeg. Het was een mooie afsluiting van deze reeks Winterlopen. Deze keer met ongeveer 5 graden boven nul, bijna geen wind en droog.

Foto’s Jolande Siemonsma