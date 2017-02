Waterpoort Boys geeft winst uit handen

Oudehaske liet Waterpoort Boys het spel maken en trok zich massaal terug op eigen helft. Niettemin kregen de Snekers al snel een eerste mogelijkheid, maar de poging van Patrick Bles kon de goalie van Oudehaske niet verrassen en datzelfde was het geval bij de eerste kans van de thuisclub. Even later leek toch de openingstreffer toch te vallen, maar Bles wist na een voorzet van Elroy de Meer zijn kopbal niet de juiste richting mee te geven. Oudehaske probeerde het via de omschakeling en in de 28ste minuut liepen de geel-blauwen bijna in het mes. Tot opluchting van heel Waterpoort Boys produceerde de aanvaller van Oudehaske, nadat hij twee opponenten zijn hielen had laten zien, een voorzet richting niemandsland, waar een uithaal op doel meer op zijn plaats was geweest.

Oudehaske – Waterpoort Boys leek in Oudehaske na 52 minuten met een 3-0 voorsprong op weg naar de vierde overwinning van het seizoen, maar Oudehaske vocht zich terug en kwam vijf minuten voor tijd op een 4-3 voorsprong. Tim van der Werf bezorgde de ploeg van Richard de Jong en Tinus Vermaning in the dying seconds of the game toch nog een punt.

Na dit schrikmoment drukte Waterpoort Boys zijn neus weer tegen het venster en was opnieuw Bles dichtbij de 0-1. Zijn schuiver belandde echter net naast de verkeerde kant van de paal, maar twee minuten later herstelde diezelfde Bles die commissie, toen hij na een prachtige aanval door het hart van de Oudehaske-defensie een steekpass van Casey Spoelstra op waarde schatte en de 0-1 binnen schoof. Na die goal nam Waterpoort Boys vreemd genoeg de voet van het gaspedaal en werd het spelaandeel van de thuisclub groter, al leverde dat geen doelrijpe kansen op. Integendeel, de grootste kans was in die fase voor Elroy de Meer, maar zijn schot werd door de doelman van Oudehaske gepareerd.

Met Richard Hamstra voor de onzichtbare Robert Minks kende Waterpoort Boys in het tweede bedrijf een voortvarend begin, want na dik vijf minuten verdubbelde de ploeg de marge. Jelmer Kemper bereikte met een dieptepass Ron Huitema, die op zijn beurt de bal teruglegde op Casey Spoelstra en die schoot vanaf een meter of twintig met chirurgische precisie de bal in de rechter benedenhoek (0-2). Nog geen minuut later leek de wedstrijd gespeeld, toen Bles andermaal een steekpass van Spoelstra wist te verzilveren. Het tegendeel bleek echter waar. De thuisclub schakelde over op een opportunistische speelwijze en drong Waterpoort Boys achteruit. Die speelwijze leverde al snel een eerste waarschuwing op, toen Sebastiaan de Leeuw na een snel genomen vrije trap alleen voor doelman Stefan Rijpkema opdook. Het betekende slechts uitstel van executie, want even later was het wel raak. Bij een scherp indraaiende vrije trap werd doelman Rijpkema binnen zijn doelgebied aangevallen, maar de prima leidende arbiter zag er geen overtreding in en de goal van Sayan Bervoets werd goedgekeurd (1-3).

Rijpkema bleef groggy liggen, maar kon na een oponthoud van enige minuten verder, Oudehaske, gesterkt door de 1-3, kwam steeds beter in de wedstrijd, Met nog iets meer dan een kwartier op de klok leek een voorzet van de zijkant een eenvoudige vangbel voor Rijpkema te zijn, maar de anders zo betrouwbare doelman liet de bal door zijn vingers glippen en bij de daaropvolgend inzet kwam de bal tegen de hand van Tim van der Werf. Dat betekende geel en een strafschop, die door Sebastiaan de Leeuw werd verzilverd. Nog geen twee minuten later stond de wedstrijd helemaal op zijn kop, toen Eelco de Groot met een schot “im Winkel” Oudehaske langszij bracht. Waterpoort Boys was op dat moment het spoor volledig bijster en die comateuze toestand leverde nog meer schade op. Met nog een paar minuten te gaan werd opnieuw niet goed op een vrije trap geanticipeerd en kon Sayan Bervoets met zijn tweede treffer de 4-3 op het scorebord zetten. Daarmee leek de wedstrijd in het voordeel van Oudehaske te zijn beslist, maar in de 94ste minuut schoot invaller Jesse Kribben van dik 25 meter de bal op de lat, waarna ongeluksvogel Tim van der Werf de terugstuitende bal tegen de touwen schoot en Waterpoort Boys alsnog een niet meer verwacht punt bezorgde.

Oudehaske – Waterpoort Boys 4-4 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Patrick Bles (33.), 0-2 Casey Spoelstra (52.), 0-3 Bles (52.), 1-3 Sayan Bervoets (61.) 2-3 Sebastiaan de Leeuw (76.) 3-3 Eelco de Groot (78.) 4-3 Bervoets (87.) 4-4 Tim van der Werf (90 +4)

Scheidsrechter: dhr. Blom

Gele kaart: Tim van der Werf (Waterpoort Boys)

Bron Pengel