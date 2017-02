ODIN’59 zet ONS Boso weer met beide benen op de grond

Heemskerk – Zelden zal het contrast tussen de vorige en huidige zaterdag zo groot zijn geweest als zaterdagmiddag in Heemskerk, waar ONS Boso Sneek getrakteerd werd op een enorme domper.

Na 90 minuten stond een stand van 4-1 in het voordeel van de thuisclub, ODIN’59, op het scorebord.

Een resultaat behaald door 10 man, nadat enkele minuten vóór rust Denzel Meijer bij de Heemkerkers na tweemaal geel het veld had moeten verlaten. Toen stond het overigens al 1-0 door diezelfde Denzel Meijer, die in de 16e minuut een penalty had benut. In de tweede helft belegerde ONS Boso Sneek de veste van ODIN met alle kracht. Maar het was de thuisclub die profiteerde van het opdringen van de oranjehemden. Eelke de Graaf en Nigel Hardenberg zetten de thuisclub op 3-0, voordat Rein Werumeus Buning met een fraaie kopbal iets terug kon doen. Het was echter ‘over en uit’, toen Eelke de Graaf in dezelfde minuut 4-1 maakte. ONS Boso Sneek was weer terug in de werkelijkheid.

door: Jan van der Veen

Hoe IS het mogelijk? Het gonst je maar door het hoofd nadat je 90 minuten met verbazing hebt gekeken naar de tweestrijd in de Derde Divisie A tussen debutant ODIN’59 en het inmiddels geroutineerde ONS Boso Sneek. Eén van de trouwst meereizende supportsters van de Snekers vertrouwde me toe: ‘Het is de ijzeren wet van de sport’: wanneer je loopt met je het hoofd in de wolken dan gaat het fout!’

En dát leek ONS Boso Sneek wel een beetje te doen op het kunstgras van sportpark Assumburg in Heemskerk. Na de gala-voorstelling, een week eerder op het Zuidersportpark in Sneek, en de puike overwinning op de beloften van SC Heerenveen in een oefenduel op dinsdagavond, stelde de equipe van Karrenbelt en De Wagt hevig teleur op de 22e competitiedag in de Derde Divisie.

Was tegenstander ODIN’59 dan zoveel beter, zoals de eindstand ons wil doen geloven? Welnee! Bij elkaar opgeteld heeft ONS Boso Sneek veel meer balbezit gehad dan de in het blauw-geel gestoken tegenstander. Maar ODIN deed, wat het al in de clubnaam belooft: Ons Doel Is Nuttig! Het speelde effectief, zonder veel franje, en doelgericht. Tel daarbij op, dat ONS Boso Sneek toch wel wat steekjes liet vallen, hier en daar ook slordig met het balbezit omsprong, en op het oog de gedrevenheid miste om ook deze tegenstander aan de zegekar te binden, dan is de nederlaag niet zo onbegrijpelijk meer.

Man of the match

En dan was er nog iets, dat opviel. Voetbal is een teamsport. En het blijft altijd moeilijk om één uitblinker eruit te lichten. Want die heeft altijd de anderen nodig om te kunnen uitblinken. Daarom was het wel een vondst om zaterdagmiddag het hele elftal van ODIN’59 tot ‘team of the match’ te benoemen. Maar wil je er iemand uitlichten die niet opvallend, maar wel heel nuttig speelde dan was dat de nummer 8 bij de Heemskerkers, Jurjen Dikker. Misschien niet een technicus pur sang, maar hij slaagde er wel in om Yume Ramos en Ale de Boer zover van elkaar te isoleren, dat het gevaarlijke tandem van vorige week deze keer nauwelijks gevaar kon stichten. En tenslotte moest (de gelukkig weer geheel herstelde) invaller Rein Werumeus Buning er aan te pas komen om de Snekers toch nog de zoete smaak van een tegentreffer te schenken.