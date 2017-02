Bouwgroep Dijkstra Draisma Best Managed Company

Bolsward – Met het bekend maken van de lijst Best Managed Companies 2016-2017 van het Nederlandse midden- en grootbedrijf is gebleken dat ook Bouwgroep Dijkstra Draisma deze titel mag dragen. “Doordat we deze titel voor het zevende jaar op rij dragen, hebben wij de status van Platinum Member verkregen.”

Best Managed Companies is de verkiezing van de best geleide bedrijven binnen het Nederlands midden- en grootbedrijf. Uit onderzoek blijkt dat veel organisaties vaak focussen op te specifieke onderdelen van de organisatie. Het resultaat is dat één of meerdere onderdelen floreren, terwijl andere onderdelen achterblijven. De organisaties die in balans zijn presteren tot 30% beter dan gemiddeld.

Deloitte meet deze balans aan de hand van zeven pijlers. Ton van Abeelen, partner Deloitte Audit en programmaleider van het Best Managed Companies programma heeft bewondering voor alle genomineerden. “Dit zijn stuk voor stuk mooie bedrijven. Uit de verschillende BMC-onderzoeken zijn 63 bedrijven als Best Managed Company naar voren gekomen die hun bedrijfsvoering uitstekend op orde hebben en daarmee een voorbeeld zijn voor ondernemend Nederland.”

“We zijn zeven jaar geleden voor het eerst uitgeroepen tot Best Managed Company, maar hebben zeven jaar geleden ook het roer omgegooid. Dit was een antwoord op de naderende crisis, die we daardoor goed hebben doorstaan en die ons ook veel goeds heeft gebracht. Het heeft van ons een aanbieder gemaakt in plaats van een aannemer. We hebben inmiddels een innovatieafdeling die prachtige producten ontwikkelt en we zijn daarnaast erg actief met het verduurzamen van de gebouwde omgeving. We zijn dan ook niet voor niets uitgeroepen tot meest duurzame bouwer van Nederland”, aldus Biense Dijkstra, alg. directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma.