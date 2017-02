Littens ‘niet gecharmeerd’ van plannen voor Snitserdyk

Wommels – Het college van B en W van buurgemeente Littenseradiel is heel zacht uitgedrukt absoluut niet gecharmeerd over de plannen voor een nieuw tracé voor de N354, beter bekend als de Snitserdyk tussen Sneek en Leeuwarden, waarbij in plaats van voor aanpassing en optimalisatie van de huidige kronkelweg wordt gekozen voor een compleet nieuwe kaarsrechte weg, parallel aan de spoorlijn tussen de beide Friese plaatsen.

Littenseradiel dat met ingang van 1 januari voor een deel bij Súdwest-Fryslân wordt gevoegd, voelt zich geschoffeerd door deze plannen, die meer blijken te zijn dan een proefballonnetje en reageert daar op met een brief in keurige bewoordingen, waar de azijn afdruipt. De keuze van het moment is uiterst ingelukkig meldt het college van Littens in de brief, omdat de belangen van het platteland in het onderhavige voorstel volledig aan de kant worden geschoven ten faveure van de stad Sneek. Daarnaast ondergraaft SWF haar eigen geloofwaardigheid ten aanzien van breed uitgemeten uitspraken in de Ontwikkelvisie 2011-2021 over het belang van natuurbeheer de landschappelijke waarde en diversiteit aan culturele waarden.

Voorgaande gekoppeld aan de demografische trend van vergrijzing zou voor SWF aanleiding moeten zijn om haar heil meer te zoeken in de ontwikkeling van een goede digitale infrastructuur en in de omslag naar een toekomstbestendige circulaire economie in plaats van te grijpen naar oplossingen uit het verleden, meer asfalt.

Aldus woorden van deze strekking in de reactie van de gemeente Littenseradiel op het plan van SWF voor een nieuwe stroomweg van Sneek naar Leeuwarden langs de spoorweg. De integrale brief is als PDF onder het artikel geplaatst.

Brief aan college SWF over N354 2-2-2017