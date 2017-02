Gouden bloemkoolsoep-proeverij op gemeentehuis Sneek

Sneek – Tientallen liters echte “gouden bloemkoolsoep” kwamen gisteren aan op het gemeentehuis in Sneek. Wethoudster Mirjam Bakker gaf hiermee het startsein voor de officiële proeverij van dit weekend in Sneek. Zaterdagochtend wordt de soep van Gouden Bloemkolen verder verspreid over de gemeente.

Het is al bijna een begrip geworden, de gouden bloemkool uit Pietersbierum. Tijdens de geslaagde actie in november wisten Alef Dekker (Downtop) en Janco Heida (De Streekboer) duizenden vergeelde bloemkolen van de ondergang te redden. Bloemkooltelers Reinder en Inge de Jong uit Pietersbierum zaten na een warme zomer met 60.000 biologische bloemkolen die vernietigd konden worden. Ze waren te geel geworden door de zon, waarop de groothandels afkeurend reageerden.

De initiatiefnemers van de actie wisten niet wat ze hoorden. Binnen enkele dagen wisten zij in samenwerking met de boer een actie ‘red de gouden bloemkool’ op touw te zetten. In de ochtend oogsten en in de middag reden ze langs restaurants, verzorgingstehuizen (waaronder Patyna) en bedrijfskeukens. Nadat in twee weken tijd duizenden bloemkolen waren gered, wist de actieploeg in samenwerking met de Kleinste Soepfabriek een echte soeplijn te creëren. Dit weekend wordt de soeplijn officieel geïntroduceerd in gemeente Súdwest-Fryslan.

Het startsein van de introductie werd donderdagmiddag gegeven bij de lunch van het gemeentehuis. Wethoudster Mirjam Bakker zorgde ervoor dat een groot deel van de soep in de keukens op de afdeling in IJlst en Sneek terecht kwam. Zaterdag aanstaande is de soep te proeven bij de eerste Streekboer ‘Proef & Ontdek’ markt in Lokaal 55. Naast de presentatie soep, welke ook via de website van De Streekboer besteld kan worden, komen vele andere boeren uit de zuidwest hoek hun nieuwste producten presenteren. De maandelijkse markt wordt georganiseerd tussen 10:00 en 12:00u.