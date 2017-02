Gedeeltelijke afsluiting Bottinge Sneek van 08 t/m 10 febr

Op zondagochtend 5 februari verzorgt het koperensemble “Koperguod” een concert in de centrale hal van het Antonius Ziekenhuis te Sneek. Tijd: 11.00 uur. De entree is gratis.

Koperguod zal een aantal fraaie werken uitvoeren. Het programma zal bestaan uit muziekstukken van diverse genres. Van de componisten Gershwin tot Enrico Morricone. Vooral de “Carmen Suite” van Bizet spreekt tot de verbeelding.

Koperguod bestaat inmiddels al weer 12 jaar. Enkele enthousiaste muzikanten uit de regio Zuidwest Friesland namen in 2004 het initiatief tot het formeren van een groot koperensemble. Naar voorbeeld van het voor kenners bekende London Brass of momenteel meer bekendheid genietende German Brass is een dergelijke bezetting geformeerd. Muzikaal leider is Andries Kramer. Het niveau van het ensemble loopt uiteen van goede amateur tot afgestudeerd vakmusicus. Het ensemble is opgericht op 28 oktober 2004 onder de naam “Aeratie Fauces” en is in 2007 omgedoopt tot “Koperguod”.

In 2014 is het 10-jarig jubileum gevierd met een concert in de bomvolle Tüöttenzaal van het theater Sneek. Een prachtige samenwerking was er met het New Trombone Collective.