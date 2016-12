Oppenhuizen – De fossiele brandstoffen raken langzaam op. Top en Twel weet hier alles van want het gasveld onder de dorpen blijkt voor de komende jaren ineens wel rendabel te zijn. Maar ook de vraag naar alternatieve energie zal toenemen. Zo zijn er bijvoorbeeld diverse mogelijkheden om gebruik te maken van zonne-energie. De meest gebruikte en voortkomende manier is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van uw huis.

Echter, sinds kort is het in Nederland ook mogelijk om zonnepanelen in de natuur te plaatsen. Een zogenoemde; zonneweide. Dit is bijvoorbeeld ideaal voor mensen die geen passend dakoppervlak of -ligging hebben of woonachtig zijn in een appartement. Ook kan er door de overheid, bedrijven en/of particulieren geïnvesteerd worden in een zonneweide. Door te participeren in een zonneweide is het mogelijk om op een duurzame manier bij te dragen aan de energietransitie.

Op dit moment is Powerfield/Zonneperceel aan het inventariseren of er mogelijkheden zijn voor de bouw van een dergelijke zonneweide bij Oppenhuizen & Uitwellingerga. Uiteraard is de mening van de buurt daarbij van groot belang, immers een zonneweide brengt een verandering teweeg in het landschap. Een goede Landschappelijke inpassing is daarbij van essentieel belang. Ook de participatiemogelijkheden zijn van belang voor het doen slagen van de bouw van een zonneweide. De eventuele zonneweide bij Top en Twel zal tussen de A7 en de Nije Dyk komen, tegen de Broeresloot aan. Het zal 2 hectare groot zijn en zou ongeveer 400 huishoudens van groene stroom kunnen voorzien.

Dorpsbelang is in gesprek geweest met de initiatiefnemers en heeft enthousiast gereageerd. “Iedereen zal moeten bijdragen om het klimaatakkoord te doen slagen. Het bestuur is positief over dit initiatief maar hoort ook graag de stem van de inwoners ”



Niet alleen de lasten maar ook de lusten!

Op 11 januari 2017 om 19:00 uur nodigt Zonneperceel de inwoners van de tweelingdorpen uit in MFC It Harspit voor een inloopavond over de mogelijkheden van een zonneweide. Meer info op; www.Zonneperceel.nl