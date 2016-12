Sneker Weerman: Mist

Sneek – Het is bij dit schrijven een klein wereld met de mist, dit bij een temperatuur die rond het vriespunt ligt. Daar komt komende uren weinig verandering in, pas vanmiddag zien we verbetering en mogelijk hebben we dan nog even het zonnetje erbij. De wind zwak uit het zuidoosten, de temperatuur komt niet veel hoger uit dan 2 graden.

Komende nacht opklaringen, weer kans op mist en laaghangende bewolking. Het gaat licht vriezen.

Morgen wat meer kans op opklaringen en zon, verder een zuidelijke wind die meest zwak is, temperatuur 4 graden.

Zaterdag eerst weinig verandering, een graadje zachter, in de middag meer bewolking. De temperatuur komt bij een zwakke tot matig zuidwestelijke wind op een 6 graden uit. Met de jaarwisseling is het nog droog, nieuwjaarsdag is het bewolkt en gaat het regenen. Bij een zuidwestelijke wind wordt het opnieuw een 6 graden.