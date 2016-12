Sneker Filmwinter opent met topper Manchester by the Sea

Sneek – Op vrijdag, zaterdag en zondag 20, 21 en 22 januari 2017 vindt de Sneker Filmwinter plaats, de zevende editie van dit filmfestival. Het festival wordt dit jaar geopend door wethouder mevrouw Mirjam Bakker, die onder meer cultuur in haar portefeuille heeft. De Sneker Filmwinter opent op donderdag 19 januari (voor genodigden) met de 5 x voor een Golden Globe genomineerde topper: Manchester by the Sea, die overigens gedurende de overige dagen van het festival ook nog wordt vertoond.

Manchester by the Sea

Manchester by the Sea is het verhaal van de familie Chandler, een arbeidersgezin uit Massachusetts. Nadat zijn oudere broer Joe plotseling komt te overlijden, krijgt Lee de voogdij over zijn neef. Lee wordt herinnerd aan een tragisch verleden met zijn vrouw Randi in de omgeving waarin hij is opgegroeid.

Toen Manchester By The Sea eind 2016 op Sundance debuteerde barstte er een discussie los. Niet óf de film goed was, maar hoé goed hij precies was. Er gingen namelijk stemmen rond die van Manchester By The Sea een instant Oscar-winnaar wilden maken (Cine.nl). Dat belooft dus wat. De film heeft nu in elk geval al vijf nominaties voor een Golden Globe.

Onderstaand de trailer:

Voor het volledige programma van de Sneker Filmwinter, klik op de link.