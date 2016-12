Programma Theater Sneek 11 tm 14 januari

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor het komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Syb van der Ploeg, Edward Reekers e.a.met Motel Westcoast

Motel Westcoast, wie kent dit bijzondere muziekgezelschap inmiddels niet, brengt al tien jaar hét theaterconcert met de meest populaire Amerikaanse ‘Westcoast’-nummers aller tijden. In deze bijzondere zesde editie reizen de topvocalisten: Syb van der Ploeg, Edward Reekers, Brenda Bee én Julian Thomas samen met hun vijfkoppige band van Oost naar West via “Route 66”, dwars door de USA. Ze beginnen in New York waar de meeste immigranten in Amerika aan wal kwamen om hun American Dream na te jagen, waarna de band vanaf Chicago de beroemde Route 66 zal volgen en allerlei muzikale ontmoetingen heeft om uiteindelijk uit te komen aan de zonnige Westcoast. Met o.a. nummers van legendarische groepen als Eagles, Crosby Stills & Nash, Fleetwood Mac, The Byrds, Doobie Brothers, The Beach Boys, Paul Simon, Chicago, Kansas, Toto en Billy Joel.

Muziek // wo 11 januari 2017 // 20.15 uur // € 25,00 // Try-out

RO-Theater met Snorro

De mysterieuze, fijnbehaarde Snorro en zijn trouwe, babbelzieke paard Wervelwind bestrijden onrecht en corruptie tijdens het schrikbewind van de hypocriete El Commandante. Maar er is ook liefde in het spel: Snorro heeft een oogje op de bloedmooie Conchita. En dat terwijl hij als Don José – want zo heet hij eigenlijk – van zijn vader met een ander meisje moet trouwen. Zal zijn geheim ontdekt worden? Is hij in staat het tij te keren? En bovenal: is er nog wel genoeg kip voor iedereen?

Boordevol gringo’s, poncho’s en sombrero’s brengt het Ro Theater een avonturenverhaal voor de hele familie. Snorro, de gemaskerde held is een vrolijk en visueel theaterspektakel met veel liedjes, spannende degengevechten, dartele balletklasjes en aanstekelijke Mexicaanse muziek.

Familievoorstelling // do 12 januari 2017 // 19.30 uur // € 22,00 volw., € 17,00 t/m 12 jr. // 8 + // UITVERKOCHT



Richard Kemper, Rick Engelkes e.a. met Hart tegen hart

“Heerlijke theaterbelevenis vol venijn, humor en rauwe randjes.” “Relationeel ongemak was nog nooit zó humoristisch.” AD (****)

Een gezellig avondje. Twee bevriende stellen besluiten elkaar eens flink de waarheid te vertellen. En dan gaat het er opeens stevig aan toe. In de relatiecomedy ‘Hart tegen Hart’ gaan Richard Kemper (Veldhuis & Kemper) en Peggy Vrijens die confrontatie aan met Rick Engelkes en Sandra Mattie (o.a. Divorce, de Fractie). Dat levert onverwacht vileine gesprekken en ongemakkelijke situaties op. Die soms ook weer zó grappig en herkenbaar zijn dat het een beetje pijn doet. Gelukkig maar! Want hoe pijnlijker de liefde, des te harder moet je er af en toe om lachen. Of over zingen. Kortom: een vrolijk stuk over liefde en vriendschap, waarin het regelmatig ‘Hart tegen Hart’ gaat.

Toneel // vr 13 januari 2017 // 20.15 uur // € 24,00

NNO met Nieuwjaarsconcert

Het nieuwjaarsconcert is een lange traditie waar het NNO het jaar feestelijk mee opent. De invulling van het programma verschilt per jaar, maar de strekking blijft hetzelfde: met lichtklassieke werken een daverende start maken.

Dit jaar is er een mooie balans tussen werken van Rossini (delen uit de opera La gazza ladra, ofwel de stelende ekster – een verhaal dat in veel films en verhalen terugkomt), Puccini (La Bohème, zijn internationale doorbraak) en meerdere werken van J. Strauss jr. Opnieuw horen we de Unter Donner und Blitz-polka en uit Die Fledermaus het vrolijke Ich lade gern mir Gäste ein. Met een drankje en goede gesprekken hoeft – of zelfs mag – men zich niet vervelen, zo luidt de strekking van dit lied.

De vrolijke lading wordt versterkt door sopraan Francis van Broekhuizen. Als een van de meest veelzijdige sopranen van Nederland – en een bekende podiumpersoonlijkheid – voegt ze iets unieks toe aan het nieuwjaarsconcert. In 2004 was Francis finaliste en prijswinnares tijdens het Cristina Deutekom Concours te Enschede. Francis is tegenwoordig freelance operazangeres. Zij maakt haar eigen muziekvoorstellingen in opdracht.

Muziek // za 14 januari 2017 // 20.15 uur // € 27,50

