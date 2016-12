Marcel Kuin nieuwe baas Antonius Zorggroep

Sneek – Op 1 maart 2017 wordt Marcel Kuin de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep. De Raad van Commissarissen heeft in Marcel Kuin de juiste persoon gevonden om de ingezette koers van de Antonius Zorggroep verder te vervolgen. Marcel Kuin woont in Friesland en wil zich graag gaan inzetten om met het team van de Antonius Zorggroep verder inhoud te geven aan een hechte organisatie met een duidelijke positie in het Friese en het Nederlandse zorglandschap.

Hij is nu voorzitter Raad van Bestuur van Treant Zorggroep. Bij Treant was hij mede verantwoordelijk voor de vorming van Treant Zorggroep vanuit de voormalige fusiepartners ZLM, Refaja, Zorgpalet en Leveste Care. Treant Zorggroep bestaat uit drie ziekenhuislocaties en 20 centra voor verpleeg- en ouderenzorg in Noordoost Nederland.

Ab Meijerman, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Antonius Zorggroep is blij met de aanstelling van Marcel Kuin. “Met de benoeming van Marcel Kuin komt er een voorzitter Raad van Bestuur met ruime ervaring binnen zowel ziekenhuiszorg als ouderenzorg. Dat past goed bij de koers van de Antonius Zorggroep. De organisatie biedt ziekenhuiszorg in Friesland en de Noordoostpolder en thuiszorg in Zuidwest Friesland en heeft ouderenzorg en acute zorg als belangrijkste speerpunten. Na de aanstelling van de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur wordt een start gemaakt met de werving van een tweede lid van de Raad van Bestuur.”

Marcel Kuin laat weten dat hij tevreden terugkijkt op zijn periode bij Treant: “Het waren drie mooie jaren bij Treant, waarin we goede zaken hebben gerealiseerd. Ik kijk ernaar uit om me in te zetten voor de Antonius Zorggroep, waar de lijnen kort zijn en ik weer wat nauwer contact met de werkvloer kan hebben.”

“Ik hoop via mijn inzet een mooie bijdrage aan de toekomst van de Antonius Zorggroep te kunnen gaan leveren”

