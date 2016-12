Sneek – Vanaf 6 januari t/m 6 april exposeert Hilda Roskam uit Sneek haar schilderijen in het Antonius Ziekhuis. Hilda Roskam is een meer dan verdienstelijk schilderes en haar werk is divers te noemen.

Binnenkort in de papieren GrootSneek meer over deze kunstenares, die een bijzonder levensverhaal heeft.