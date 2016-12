Sterk Waterpoort Boys sneuvelt in kruisfinale

Sneek – Vorig jaar was de poulefase in de finaleronde het eindstation voor het futsalteam van Waterpoort Boys, maar dit jaar was de ploeg mede omdat Harkemase Boys exact hetzelfde deed, al na twee gewonnen wedstrijden zeker van een plek in de kruisfinales. In die kruisfinales trof Waterpoort Boys topfavoriet SC Emmeloord en die was net als in de voorronde een maatje te groot.

In tegenstelling tot vorig jaar kende Waterpoort Boys, dat in de nieuwe en zeer fraaie tenues aantrad, In de eerste poulewedstrijd van de finaleronde een prima start. De Socceroos uit de Waterpoortstad wisten in een spannend duel The Knickerbockers met nipt veschil te verslaan (2-1). Ook het tweede duel werd gewonnen, al moesten de fans lang op de beslissing wachten. Pas in de allerlaatste minuut wisten de mannen van Richard de Jong en Aalt de Wit een grote fout van Zeerobben af te straffen.

Omdat ook Harkemase Boys de eerste twee poulewedstrijden hs gewonnen, diende het derde duel tussen “de grootmachten” Harkemase Boys en Waterpoort Boys alleen nog om te bepalen, wie van beide poulewinnaar zou worden en uiteindelijk ging die eer naar de Harekieten. Waterpoort Boys nam twee keer een voorsprong, maar Harkemase Boys wist die via Oebele Schokker (2x) en Rolf Dijk weg te werken en om te zetten in een 3-2 zege. Daarmee ontliep Harkemase Boys topfavoriet SC Emmeloord en werd laatstgenoemde club, die in de voorronde Waterpoort Boys met 5-1 klop gaf, de tegenstander van de Snekers in de kruisfinales.

In die kruisfinales kon Waterpoort Boys niet echt een vuist maken. Halverwege leidden de polderbewoners al met 2-0 en uiteindelijk stokte de teller bij een niets aan duidelijkheid overlatende 4-0. Niettemin kunnen de mannen terugzien op een uitstekend toernooi, waarbij de ploeg met een plek in de kruisfinales en uiteindelijk een derde plek de prestaties van vorig jaar duidelijk wist te verbeteren.

Het weer vlekkeloos georganiseerde toernooi werd een prooi voor SC Emmeloord, dat in de finale Harkemase Boys, de winnaar van de vorige editie, met 5-3 wist te verslaan. De topfavoriet nam een 3-1 voorsprong, maar Rolf Dijk en Bart de Groot brachten. “the Boys” langszij. Daarna schakelde Emmeloord echter nog een tandje bij en wist men in de slotfase van de finale nog twee keer het net te vinden.