Schenking schilderij voor Modelspoormuseum Sneek

Hilbert Geerling met De geheimzinnige grotten van Grok M’Gar

Onderweg naar de wereldkampioenschappen goochelen, gaat er van alles mis. De trein heeft vertraging, de taxi krijgt een lekke band en als hij het laatste stukje dan maar lopend aflegt, rennend en struikelend door de struiken en takken van een dicht bos, valt hij in een put. Hij valt en valt en valt, dieper en dieper…

Nee, nóg dieper!

Als hij weer wakker wordt, blijkt hij te zijn beland in de Geheimzinnige Grotten van Grok M’Gar… Daar woont een apart volkje. Met de grote koning Grok, die niet echt heel aardig en vrolijk is… Met hem kun je beter geen ruzie krijgen!

Maarja… Drie keer raden.

Precies.

Oeps.

Een goochelvoorstelling zoals je nog nooit gezien hebt!

Familievoorstelling // wo 28 december 2016 // 14.30 uur // € 10,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 430 580