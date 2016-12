GBTL dreigt college SWF met motie van wantrouwen

Sneek – GBTL vindt dat het vertrouwen van het College op het spel staat na de onthullingen in de LC. Al eerder is het college van SWF raadsbreed in een motie op de vingers getikt over het onthouden van informatie aan de Raad. Dat de collegepartijen nu hoog van de toren blazen vindt GBTL uitermate vreemd temeer daar de wethouders ook ‘rondhangen’ bij de fractievergadering van die partijen. Dus waarschijnlijk ook op de hoogte zijn van de ‘moves’ van het college. Van dualisme lijkt geen sprake!

Als het juist is wat de publicatie in de LC suggereert over ‘stiekeme betaling’ van een dikke 200.000 euro aan een ambtenaar, dan overweegt GBTL een ‘motie van wantrouwen’ tegen het college, maar eerst wil GBTL de antwoorden van het college afwachten.