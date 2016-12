Wëreldbänd met Släpstick (try-out) – Theater Sneek

Sneek – De derde editie van ‘Op ‘e Strún, een 7 kilometer lange cultuur-belevings-wandeltocht door donker Sneek, vindt plaats op 27 december 2016 vanaf 19:00 uur met als thema ‘Verbinding’. Er wordt gestart in de Veemarkthal en gefinisht in het Atrium op het Oud Kerkhof, waar tevens gelegenheid is voor een genoeglijke nazit. Organisatoren Robert Kliphuis werkzaam bij de Rabobank en Bram Nauta, die een eigen organisatiebureau heeft, lichten een tip van de sluier.

De eerste editie in 2014 van dit door de Rotary Club Sneek georganiseerde evenement telde 1100 deelnemers. In 2015 liepen er circa 1800 ‘cultuursnuivers’ annex wandelaars mee en dit jaar mikt de organisatie op 2500 deelnemers, die een circa drie uur durende en 7 kilometer lange wandeltocht langs en dwars door bijzondere gebouwen tegemoet kunnen zien. Verlicht door fakkels, en potjes met waxinelichtjes, beurtelings toegezongen door koren, marcherend op de maat van slagwerkgroepen, zwijmelend op een nummer van een singer / songwriter en ‘jumpend’ door een club; een belevingstocht en een perfecte afsluiting van de Kerst, Sneek Op’e Strún. Het initiatief tot deze nachtelijke tocht is afkomstig van de Rotary Sneek met een vette knipoog naar de ‘Midnightwalk’ in Leeuwarden.

Goede doel(en)

De op het thema ‘Verbinding’ geïnspireerde goede doelen zijn:

De officiële wijkverenigingen van Sneek

De Kinderboerderij

Timmerdorp Sneek

De wandelaars kunnen zelf bepalen waar hun bijdrage naartoe gaat door voor de start hun stem uit te brengen op de instelling van hun keuze. De opbrengst wordt na afloop verdeeld naar rato van het aantal toegekende stemmen.

Het secundaire goede doel is de Voedselbank Sneek. Alle deelnemers wordt gevraagd hun hart te laten spreken en een (of meerdere) artikelen mee te nemen voor de voedselbank. In de Veemarkthal staan daarvoor speciale containers. De enige restrictie is houdbaarheid. Dus geen overjarige biefstukjes, die op eigen kracht naar de uitgang lopen, maar een pak koffie, rijst, pasta, snert in blik, een zak pinda’s. Wat, dat laten ze aan uw creativiteit over.

Charity4Brains

Vorig jaar was het goede doel de stichting Charity4Brains, die 25.000 euro in ontvangst mocht nemen voor onderzoek naar de bij de meeste mensen onbekende ziekte ‘ataxie’. De dochter van Rieneke de Haan, oprichtster van de Stichting, is getroffen door de ziekte, die een langzame maar zekere en tot nog toe onomkeerbare afbraak van de hersenen bewerkstelligt.

“Ik heb vorig jaar met een vrijwilligers-ploegje met oliebollen in het Rasterhoffpark gestaan. Wat een belevenis, wat een mooie mensen, wat een leuk initiatief. En van de opbrengst werden we helemaal blij. Er is vorig jaar een fundament onder de Stichting Charity4Brains gelegd, iets wat zonder Sneek Op ‘e Strún niet mogelijk zou zijn geweest.

Beleving

Wat kunnen de mensen dit jaar verwachten? “Ja nu wordt het moeilijk” lacht mede-organisator Bram Nauta. “Met die vraag zet je ons behoorlijk in een spagaat, want ondanks het feit dat we wel van de daken willen schreeuwen waar we allemaal langs komen en wat we daar gaan beleven, zouden we daarmee het verrassingseffect en daarmee een belangrijk deel van de beleving eruit halen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want ‘Sneek op‘e strún’ is niet zomaar een avondwandeling door de stad, maar een ervaring op zich. Het wordt een mallemolen van kunst, cultuur, ernst, humor, verrassende perspectieven en kleurrijke sferen.

Artiesten

De wens naar artiesten, bandjes, kunstuitingen op een groter aantal plaatsen langs de route, moet er nog meer dan dan vorig jaar al het geval was een echte belevingsroute van maken en voorkomen dat de echte wandelaars de circa zeven kilometer lange tocht er ‘even doorheen jassen’. Even blijven staan bij de muziek, meezingen, luisteren, een dansje maken. Bij de een of andere horecagelegenheid even ‘delbêde’ en warm worden. Kortom, in een rustig tempo de dingen over je heen laten komen en er ervan genieten.

Om inhoud te geven aan het onderdeel ‘grotere diversiteit aan artiesten’ vraagt de organisatie aan alle Sneker verenigingen, instellingen, clubjes, bandjes en particulieren op het gebied van kunst, cultuur, acrobatiek, sport, zeg maar iedereen die denkt een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan dit belevingsevenement om zich op te geven via info@plusnauta.nl.

Inschrijven

Kliphuis: “Zeg nu zelf, kunt u een leukere manier bedenken om na twee dagen bourgondische Kerst op een sportieve manier ‘uit te buiken’? We hopen in 2016 dan ook op nog meer deelnemers dan de 1800 van vorig jaar, maar de capaciteit van de tocht is beperkt tot maximaal 2500 deelnemers. Op tijd reserveren van uw kaart(en) is dus wenselijk.”

Wilt u dus meelopen, geef u dan tijdig op via: www.sneekopestrun.nl

Tot en met 5 december € 9,50

Vanaf 6 december – t/m 24 december € 12,50,

Vanaf 25december – t/m 27 december aan de kassa € 15,–.

Na het registreren via de website kunt u onmiddellijk online betalen via iDeal. Er zijn geen bijkomende kosten en/of transactiekosten.