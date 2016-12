Nieuwjaarsfeest, Ventury String Band en Zapp4 in Bolwerk Sneek

Sneek – Kom proosten tijdens het Sneeker nieuwjaarsfeest met Straight on Stage, Jelle B en Bounty Hunters ft. Johannes Rypma. Aan het eind van de avond spelen de bands een spetterende gezamenlijke set.

Straight on Stage zijn zes jonge, getalenteerde honden die de sterren van de hemel spelen. Lekkere stevige muziek verpakt in een enerverende show. Zanger Tjitte is er een met ‘ballen’. Hij dendert heen en weer over het podium zonder dat dit aan het stemgeluid te merken is. Ook de rest van de band beweegt en weet in een mum van tijd de hele zaal in zijn greep te krijgen. Gekleed in strak pak mét zonnebril overtuigt de band al bij het betreden van het podium. Je ziet vaak dat er bij bands één of twee bewegende leden zijn en dat de rest zomaar plaats zou kunnen nemen bij Madame Tussaud. Bij Straight on Stage is het allemaal actie. Alles beweegt en iedereen is met de show bezig. Daarnaast speelt de band nog eens superstrak en is het repertoire bij uitstek geschikt voor jong en oud.

Naast een goede stem en een geweldig gevoel voor entertainment beschikt Jelle B. over enorme dosis enthousiasme. Niets is Jelle B te gek. Zijn shows zijn een doe-en-zing-mee-feest afgewisseld met nummers die u misschien was vergeten. Jelle B. weet tijdens zijn optreden iedereen (jong, oud, dun, dik) aan te spreken kortom Jelle B is een wandelende Ipod!

Na zijn uitstapje als finalist bij The Voice is Johannes Rypma weer ‘back to basic’. Johannes heeft besloten om datgene te gaan doen wat hij altijd het liefste heeft gedaan: spelen in een band! Bounty Hunters is een trio met Johannes Rypma op basgitaar en lead vocal, Hille de Jong op gitaar en Robin Lammers op drums. Dit energieke, enververende trio treedt avondvullend op.

De fantastische Coen Brothers komediefilm ‘O Brother Where Art Thou’ met George Clooney in de hoofdrol viel bij het verschijnen een aantal jaren geleden niet alleen op omdat hij ontzettend grappig is, maar ook door de fantastische soundtrack met originele Amerikaanse muziek uit de jaren 20 en 30. Authentieke bluegrass, vol met banjo’s, vioolpartijen en heerlijke samenzang. Deze film zorgde voor een complete opleving van het genre. De fantastische The Ventucky Stringband weet dit soort bluegrass op het podium te brengen met de energie van toen . Ze klinken als een jukebox vol 78-toerenplaten, of een radiouitzending uit de tijd dat er nog geen televisie bestond. Een concert bevat 1930’s Jazz en early bluegrass, tot cowboy ballads, folk en honky-tonk, allemaal naadloos aaneengesmeed met eigen composities die hun inspiratie halen uit de Amerikaanse rootsmuziek.

De plaats Ventura in Californië, waar de band werd opgericht, wordt een beetje onrespectvol wel ‘Ventucky’genoemd, omdat er veel ‘white trash’ zou wonen. Maar The Ventucky String Band heeft het als geuzennaam aangenomen, vanwege de referentie aan Kentucky, een van de wortels van de bluegrass, en als een eerbetoon aan de boeren, oliewerkers en cowboys die de stad Ventura hielpen opbouwen.

Het kwartet werd opgericht in 2010 en bestaat uit een stel getalenteerde multi-instrumentalisten: Matt Sayles, Dave White, Rick Clemens en Lauren Donahue. De bandleden hebben elk al 30 jaar professionele ervaring en The Ventucky Stringband speelde al op het prestigieuze Amerikaanse festival Wheeling West Virginia Jamboree (WWVA) en met beroemde bluegrass-, country-, western swing- en cajunlegendes als Merle Haggard, Dwight Yoakam, Asleep at the Wheel, Larry Sparks, Doyle Lawson, the Bellamy Brothers, Steve Riley & the Mamou Playboys en Hot Club of Cowtown.

Nirvana is een van de laatste legendarische bands die de muziekbeleving van een hele generatie heeft beïnvloed. Als Nevermind, het tweede album van de grungeband in 1991 verschijnt, draaien ook de mannen van strijkkwartet Zapp4 de plaat grijs. Hits als Smells like teen spirit, Come as you are en Lithium zijn gezamenlijk DNA geworden van de strijkers. In ‘Nirvana door Zapp4’ speelt het kwartet bewerkingen van deze stukken én van meer obscuur Nirvana-materiaal.

Zapp4 is een begrip tot ver over de landsgrenzen. Het eigengereide strijkkwartet ontroert en laat menigeen in extase achter met zijn verrassende programma’s. Hun laatste, zeer succesvolle cd We Suck Young Blood met bewerkingen van songs van Radiohead, resulteerde in een optreden voor de koning en koningin tijdens het Koningsdagconcert 2015.

Waar Zapp4 bij Radiohead vooral de poëtische en lyrische kant van die muziek benadrukt, staan bij de bewerkingen van de nummers van Nirvana vooral de met distortion doordrenkte sound en het dynamische groepsgeluid centraal. Met de stevige rockgeluiden van Nirvana als basis, grooven en punken de mannen van Zapp4 als vanouds.

In dit concert is Zapp4 in zijn meest oorspronkelijke vorm te horen: twee violen, een altviool en een cello.