PvdA SWF niet gerust over kunstgrasvelden

IJlst – Op 20 december heeft de fractie van de Partij van de Arbeid schriftelijke vragen gesteld aan het college B en W over de toekomst van de kunstgrasvelden in de gemeente Súdwest-Fryslân. Er heerst, ondanks de mededeling van het RIVM dat sporten op granulaatkorrel-kunstgrasvelden volstrekt veilig is, onrust onder met name ouders van jonge sportertjes die gebruik maken van betreffende velden.

Wat centraal staat in de discussie is met name het voorzorgsprincipe – ‘better safe than sorry’ aldus de NOS. Deze laatste zin vat ook precies samen waar het de fractie van de Partij van de Arbeid om draait. ‘Better safe than sorry’, of niet?

De fractie wil van het college weten bij wie de primaire verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid in de gemeente ligt en wat de visie van B en W is ten aanzien van de bestaande kunstgrasvelden en de keuze om nieuwe kunstgrasvelden ook weer in te strooien met granulaat.