Interactieve kerstproductie ‘Waarheid’ op Bogerman Sneek

Sneek – Van woensdag 21 december t/m vrijdag 23 december vond de jaarlijkse kerstproductie plaats, waarmee csg Bogerman zich al decennia lang op de kaart zet. In totaal zijn er twaalf shows opgevoerd en hebben meer dan 1400 leerlingen en andere geïnteresseerden deze productie mogen bewonderen. Zeer betrokken en bevlogen leerlingen hebben meegewerkt aan een succesvolle musical, waarin een ieder zijn talenten heeft laten zien. Auteurs, acteurs, technici, muzikanten en zangers hebben samen een fantastische kerstshow neergezet.

De productie was dit jaar een interactieve show. Op het decor werd de echte omgeving van de school getoond, die al eerder opgenomen was. Als toeschouwer waande jij je daardoor echt in de wereld van csg Bogerman. Daarnaast kon het publiek ook de eigen mobiele telefoon gebruiken tijdens deze kersttheatershow. De vlogs en blogs van de acteurs werden tijdens de show één voor één online gezet, waardoor iedereen in het publiek via zijn of haar eigen mobiele telefoon direct deze vlogs en blogs kon lezen. Een zeer vernieuwend, verrassend en actueel concept in deze digitale wereld.

De csg Bogerman kerstproductie vertelt het verhaal van een meisje dat op school gewond wordt aangetroffen en waarbij in de zoektocht naar de verdachte de invloed van sociale media sterk naar voren komt. Wie heeft wat gezien en wat kun je op internet geloven? In dit verhaal worden via sociale media, door middel van vloggen en bloggen over de kwestie, meerdere mensen verdacht gemaakt. Jaarlijks voert een zeer actueel thema de boventoon van de kerstproductie, zo ook dit jaar. De titel en achterliggende gedachte van deze musical is wat de ‘Waarheid’ is en hoe je achter die ‘Waarheid’ komt in het tijdperk van het zeer actieve gebruik van de moderne sociale media.

Foto Facebook Bogerman