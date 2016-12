Tirion21 wordt weer echte Sneker Eenheidsklasse

Sneek – Sail-a-way Sneekermeer BV heeft met de overname van de mallen van de Tirion21 de bouw van de populaire 21ft kajuitboot teruggehaald naar Sneek. Ondanks het feit dat Sneek als watersportstad bekend staat, is de Tirion21 nu de enige nationale eenheidsklasse die ook daadwerkelijk in Sneek gebouwd wordt.

Na een uitstapje van een aantal jaren in Terhorne haalt Maarten van der Eijk, directeur van Sail-a-way Sneekermeer BV, de Tirion21 terug naar Sneek. Van der Eijk is vanaf het begin betrokken geweest bij de herintroductie van de Tirion21. Destijds is deze uitgevoerd door Geuzenboats BV, ook gevestigd in Sneek. De laatste jaren heeft Sailingpoint uit Terhorne fors geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van het schip, met een compleet nieuwe dekmal als resultaat. De Tirion21 2.0 is geboren.

Het wordt nu tijd om te focussen op groei van de vloot en de eenheidsklasse. Sail-a-way richt zich als bouwer dan ook niet alleen op de verkoop maar ook op de verhuur en lease van de Tirion21 2.0 Er zullen komend seizoen direct 4 nieuwe Tirion21’s op het Sneekermeer rondvaren bij de verhuurafdeling van Sail-a-way aan de Paviljoenwei te Offingawier.

“Door de combinatie van nieuwbouw en verhuur kunnen we de komende jaren het bereik van de Tirion21 nog verder vergroten. Ook buiten Friesland komen meerdere verhuurpunten, zodat door heel Nederland gevaren kan worden met deze fantastische weekendzeiler. Door het unieke ontwerp van Jac. De Ridder Yachtdesign is de Tirion21 de ultieme gezinsboot waarbij, indien gewenst, ook gemakkelijk sportief gevaren kan worden. Uniek ook in Nederland is dat de Tirion21 in wedstrijduitvoering kan worden gehuurd. Op deze manier kan deelgenomen worden aan bijvoorbeeld de Sneekweek of de HT-race. Zichtbaar is dat tegen de stroom in van kleiner wordende velden, de Tirion klasse al 5 jaar lang groeit tijdens de Sneekweek. We zijn ontzettend trots dat we deze boten weer vanuit Sneek kunnen gaan maken.” Aldus Maarten van der Eijk.

Meer informatie en actuele prijzen zijn te vinden op www.sail-a-way.nl/tirion21