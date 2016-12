Enorme ravage na botsing tankstation Bolswarderweg  

Sneek – Bij een eenzijdig ongeluk heeft een automobilist vannacht rond twee uur en brandstofpomp van Firezone aan de Bolswarderweg geramd. De bestuurder van de auto is door de politie aangehouden en meegenomen naar het bureau. De ravage was enorm. Eigenaar Freddy Veenema was vanmorgen aanwezig en overzag de enorme ravage.

“Vannacht hebben wij rond twee uur melding gekregen van de alarmcentrale dat er iets niet in orde was. Onze bedrijfsleider is meteen naar het pompstation gesneld. Hij trof daar een auto boven op een van de pompen en de vulputtenbak aan. De auto is er met grof geweld op geknald, alles was zo plat als een dubbeltje, inclusief betaalautomaat en pompunit. Of het een ongeluk was? Zeg het maar. De bestuurder was voor zover ik weet niet gewond en is mee genomen door de politie. Het was in ieder geval iemand die alleen in de auto zat en bovenop de pomp geknald is.”

“Wat er verder gebeurd is hebben wij ook geen zicht op. De brandweer heeft alles in het schuim gezet en afgezet. Het is een enorme schadepost voor ons bedrijf. Het is niet alleen de directe schade, dat al een aanzienlijk bedrag is, maar het is ook de vervolgschade. We hebben natuurlijk niet morgen meteen een nieuwe pomp erop staan. We zijn nu bezig om er voor te zorgen dat er vanmiddag toch weer gepompt kan worden en dat gaat ook lukken. Het is een bizar ongeluk, wat we een keer eerder mee hebben gemaakt op een van onze tankstations in Leeuwarden.”