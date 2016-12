Derde editie ‘Sneek Op ‘e Strún’ wordt druk

Na een zeer geslaagd jubileumconcert op 6 november in een uitverkocht Theater Sneek keert Gemengd Koor Evergreens op 26 december weer terug in het wijkcentrum De Spil in Sneek. Het Kerstconcert is de afsluiting van een bijzonder jaar: Evergreens bestaat in 2016 vijfentwintig jaar.

In de sfeervol ingerichte grote zaal van De Spil wordt enthousiast gezongen door ruim zestig zangers en zangeressen. De meeste nummers zijn vierstemmig. Het koor wordt begeleid door een nieuwe pianist: Albert Jan de Boer. Bij sommige nummers wordt de begeleiding nog uitgebreid met een eigen combo, bestaande uit een drummer en een basgitarist.

Er zijn weer diverse nieuwe nummers ingestudeerd met de dirigent Johan Velthuis. Met” In the bleak Mid-Winter” is weer een actueel nummer aan het repertoire toegevoegd en met “Merry Christmas Everyone” een Kerst-Evergreen. Verder kunt u genieten van het prachtige “The First Noël”, een arrangement van Johan Velthuis en “Stand up and Sing”, bekend van LA-The Voices, maar ook van traditionele nummers als “Silent Night/Stille Nacht, When a Child is born en Little Drummer Boy”.

Tijdens pauzes wordt een loterij met leuke prijzen georganiseerd ten bate van het koor. Meer informatie betreffende het koor met foto’s en reacties op het concert van 6 november, is te vinden op de website van Gemengd Koor Evergreens: www.evergreenssneek.nl of op Facebook: facebook.com/evergreenssneek. Na de feestdagen worden de repetities in de Spil weer hervat te beginnen op 12 januari 2017.