Voorstellingen voor €10 in Bankgiro Theaterweekend Sneek

Sneek – Tijdens het BankGiro Loterij Theaterweekend op 20, 21 en 22 januari 2017 zijn de voorstellingen bij Theater Sneek te bezoeken voor maar € 10,00. De voorstellingen waren als ‘Blind Date’ al in de verkoop, maar nu is het tijd om de namen bekend te gaan maken.

Sjors van der Panne

Zanger Sjors van der Panne, finalist The Voice of Holland 2014, heeft het Nederlandstalige chanson opnieuw op de kaart gezet. Met nummers uit het oeuvre van Frank Boeijen, De Dijk, Claudia de Breij en Jacques Brel wist hij eerst de juryleden en daarna heel televisiekijkend Nederland te ontroeren. Sjors bereikte de tweede plaats. In het najaar van 2016 start de uitgebreide theatertournee en zal Sjors samen met zijn muzikanten zijn fans laten genieten.

Sjors: “De mensen hebben mij zo gesteund, dat ik nu ook iets voor ze terug wil doen. Ik wil de mooiste Nederlandstalige klassiekers én mijn eigen liedjes voor ze zingen.”

Vrijdag 20 jan 2017 // 20.15 uur // € 10,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 430 580

Nieuwjaarsconcert door Sneker Symfonie Orkest

Het Sneker Symfonie Orkest zorgt voor een frisse start van 2017 met een nieuwjaarsconcert bij Kunstencentrum Atrium in Sneek. Op het programma staat een mix van licht klassiek werk en eigentijdse muziek uit onder andere een aantal bekende films. Rixt en Marco Rypma zingen, harpiste Marije Vijselaar soleert.

Rossini komt tweemaal voorbij, met de ouverture ‘The Thieving Magpie’ en ‘Wilhelm Tell’. Ook delen uit Tsjaikovski’s wereldberoemde ballet ‘Het Zwanenmeer’ worden gespeeld. Verder is er muziek uit de films ‘Forrest Gump’ en ‘Skyfall’. Faber: “Skyfall wordt gezongen door Rixt Rypma. Zij speelt viool in ons orkest en heeft een prachtige stem. Marco Rypma, de vader van Rixt en professioneel musicus, treedt ook op. Hij brengt ‘Every Time I Look At You’ van Il Divo ten gehore en zingt samen met Rixt het nummer ‘Amazing Grace’.”

Zaterdag 21 jan 2017 // 19.30 uur // € 5,00 // Noorderkerkzaal, ingang Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 430 580

50 jaar palingsound

De Volendamse succesformatie The Mon Amour Band – met in de gelederen BZN-drummer Jack Veerman – besloot in 2014 het 50-jarige jubileum van de Palingsound op grootse wijze te eren in de Nederlandse theaters. Wegens het grote succes van de theatertour 50 jaar Palingsound presenteert The Mon Amour Band dit seizoen deel II. Een compleet nieuwe show want de Palingsound blijkt een onuitputtelijke bron met vele hits, daarbij zijn er nog zoveel meer mooie verhalen te vertellen. Laat u onderdompelen in de Volendamse sfeer en hoor wat de Palingsound voor de vele (Volendamse) prominenten betekend heeft en hoe het hen gevormd heeft op hun muzikale pad. Het publiek verlaat de zaal met een grote glimlach op het gezicht over dat bijzondere dorp met die unieke sound! En of het geheim van de Palingsound ontrafeld wordt…dat zult u zelf moeten ervaren.

Zaterdag 21 jan 2017 // 20.15 uur // € 10,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 430 580

Topzondag met Peter Beets

Peter Beets is een van de meest erkende pianogiganten van onze tijd. Hij oogst wereldwijd lof en bewondering en zijn ster blijft groeien, evenals zijn creativiteit. In uiteenlopende muzikale activiteiten, van begeleider van gastsolisten van the Jazzorchestra of the Concertgebouw tot latin-jazz en zijn veelgeprezen bewerkingen van klassieke composities, blijft altijd onmiskenbaar zijn muzikale handtekening hoorbaar. In zijn prijzenkast staan onder meer een Edison (2010), de Prix Martial Solal (1998) en de Pall Mall Export Swing Award (1988). Beets leverde een flinke hoeveelheid indrukwekkende CD’s af, waaronoder 7 voor het gerenommeerde Criss Cross label, opgenomen in New York.

Zondag 22 jan 2017 // 11.30 uur // € 10,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 430 580

Liptease

Liptease bekend van o.a. “Holland’s got talent” en “De wereld draait door” neemt je mee naar de “glory” jaren 50.

Een muzikale theatershow waarin de band hedendaagse hits “verLipteasen” in een jaren 50 jasje. Deze bijzonder uitgevoerde mix zorgt voor een groot feest der herkenning voor jong en oud. Tijdens deze interactieve show beslist het publiek welk nummer de tot leven gewekte jukebox “afspeelt”.

Trek je petticoat uit de kast, afstoffen die dansschoenen, stomen dat pak, verplaatsen die afspraak, een keer een avondje anders plezier met je vrienden, want Liptease is coming to town. Jouw kans om deze hit live te ervaren.

Zondag 22 jan 2017 // 14.30 uur // € 10,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 430 580

Daarnaast organiseert Theater Sneek op zaterdag 21 januari tussen 12 en 17 uur een Open Huis met rondleidingen en een openbare repetitie van het Sneker Symfonie Orkest in het Atrium tussen 15 en 17 uur met speciale optredens.

Het Theaterweekend is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Theater Fonds en wordt mogelijk gemaakt door de cultuurloterij van Nederland, de BankGiro Loterij. Het Theaterweekend wordt, wegens het grote succes vorig jaar, nu voor de tweede keer georganiseerd. Het Theaterweekend in Theater Sneek wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland.

