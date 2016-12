Tút en derút – plakken in Wommels

Wiebe Wijnja over Kortebaanwedstrijden – Donderdag 22 december, om 14.00 uur

Nergens anders is het schaatsen zo belangrijk als in Friesland. Zeker in het verleden behoorden schaatsen tot de standaarduitrusting van iedere rechtgeaarde Fries. Wiebe Wijnja is zo’n rechtgeaarde Fries, bij wie het schaatsen in het bloed zit. In de jaren ‘50 en’ 60 van de vorige eeuw maakte hij furore als kortebaanschaatser en bij menige wedstrijd en kampioenschap behaalde hij successen.

Later werd hij verzamelaar van schaatsen. Tot zijn collectie behoren Middeleeuwse schaatsen van been en grote krulschaatsen uit de 18de en 19de eeuw, maar ook modernere schaatsen als de koninginnenschaats en Friese noren. Wijnja houdt van de winter. Ook al zijn de temperaturen ver boven nul, wanneer Wijnja aan het woord is, wordt het vanzelf een beetje winter.

Entree € 7,50 p.p.

Museumjaarkaarthouders en leden € 3,50 p.p.

Entree inclusief een kop koffie of thee.

Graag vooraf reserveren via boekingen@friesscheepvaartmuseum.nl of 0515 – 41 40 57.