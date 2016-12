Programma Theater Sneek 26 t/m 28 december

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor het komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Pants Down Circus met Pants Down Circus Rock

Let there be rock…let there be circus…let there be…Pants Down Circus! Vier jonge, creatieve en energieke artiesten uit Australië creëren met hun fysieke acts een spectaculaire en opwindende show. Op de opzwepende muziek en mashups van rockbands als Aerosmith, AC/DC, Queen, Metallica en Bon Jovi brengen ze een unieke mix van circus, comedy, rock en thrills. Een moderne circusvoorstelling voor jong en oud! Laat u verbazen door de ongekende lenigheid en spierkracht van het Pants Down Circus. Dé hit van de Australische Fringe-festivals nu voor het eerst te zien in een exclusief aantal theaters in Nederland. Bekroond met de ‘Best Circus Award’ (Melbourne, 2012) en Runner Up ‘People’s Choice Award’ (Adelaide, 2013).

Theatershow // ma 26 december 2016 // 20.15 uur // € 24,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 430 580

Top 2000 Live met The 5th

“The 5th” van Beethoven in een bewerking van Ekseption uitgevoerd door Top 2000 Live! Volgt u het nog? De alweer vijfde theatertour van Top 2000 Live zit wederom barstensvol klassiekers en verassingen uit de muziekhistorie. Een nieuwe setlijst dit jaar met legendarisch rock, pop, soul en nederbeat repertoire aangevuld met uitstapjes naar de pareltjes en krakers uit het Nederlandse muziekverleden. Ook nieuw is de medewerking van Mirjam von Eigen en afwisselend René van Kooten (The Passion, Aida, Les Misérables) en Martin van der Starre (Jesus Christ Superstar, We Will Rock You) op het vocale front! Vaste waarde Hugh Kensa voorziet de show van Black Music en trakteert u op een open deurtje van zijn kostuumkist. “Genieten, kippenvel, herkenning, wat een goeie band, een mooie avond uit, heerlijk meegezongen en tot volgend jaar” zijn zo een aantal Facebookreacties op eerdere edities. Kortom: het ultieme Top 2000 gevoel live in het theater. Roll over Beethoven! Bent u erbij?

Muziek // di 27 december 2016 // 20.15 uur // € 25,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 430 580

Hilbert Geerling met De geheimzinnige grotten van Grok M’Gar

Onderweg naar de wereldkampioenschappen goochelen, gaat er van alles mis. De trein heeft vertraging, de taxi krijgt een lekke band en als hij het laatste stukje dan maar lopend aflegt, rennend en struikelend door de struiken en takken van een dicht bos, valt hij in een put. Hij valt en valt en valt, dieper en dieper…

Nee, nóg dieper!

Als hij weer wakker wordt, blijkt hij te zijn beland in de Geheimzinnige Grotten van Grok M’Gar… Daar woont een apart volkje. Met de grote koning Grok, die niet echt heel aardig en vrolijk is… Met hem kun je beter geen ruzie krijgen!

Maarja… Drie keer raden.

Precies.

Oeps.

Een goochelvoorstelling zoals je nog nooit gezien hebt!

Familievoorstelling // wo 28 december 2016 // 14.30 uur // € 10,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 430 580