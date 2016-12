Kerstman in Modelspoormuseum Sneek

Sneek – Op zaterdag 24 december komt de kerstman naar het modelspoormuseum in Sneek. Midden in het Lichtjes museum van het Noorden gaat hij graag op de foto met de bezoekers. En wie de foto mailt naar het museum, maakt kans op een feestelijke verrassing.

Het Lichtjesmuseum van het Noorden is een groot succes. In de leegstaande vleugel van het station hebben de modelbouwers van het museum een grote kerstbaan gebouwd, rijdt er een kerstman op rails rond en is er een Fries fris wintersdiorama compleet met koek en zopie. Naast een sfeervol gedekte kersttafel staat een vitrine met daarin de complete unieke SPAR-trein. En alsof dat niet genoeg is, hebben de vrijwilligers alle banen voorzien van extra lichtjes en rijden de treinen met hun lampen aan. De kerstman laat zich zaterdag graag temidden van al dat vrolijks fotograferen. Voor de fotograaf van de mooiste of leukste foto is er een vrolijke verrassing

Op zaterdag is het museum geopend van 10 tot 17 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.treinenmuseum.nl te vinden.

Fotobijschrift: Wie maakt de leukste foto van de kerstman.