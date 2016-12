Locomotief van speculaas in Sneek

Sneek – Wat moet je als treinenmuseum met een speculaasplank in de vorm van een locomotief? Dat was de eerste gedachte toen het modelspoormuseum in Sneek een bijzondere speculaasplank kreeg. Speculaas maak je niet elk dag. Gelukkig was echte bakker Posthuma in Wommels bereid om de uitdaging aan te gaan. Inmiddels is de eerste locomotief gereed en aan het museum overhandigd.

In 1980 kreeg het museum in Joure van bakkerij Westerling deze bijzondere speculaasplank. Vermoedelijk is de plank ergens in de 19e eeuw gemaakt. Gezien het motief vond het museum het aardig om de plank aan het modelspoormuseum te schenken. Bakker Harm Posthuma in Wommels is de uitdaging aangegaan en met de plank aan de slag te gaan. Het resultaat is een fraaie locomotief van speculaas.

Op de foto overhandigt Johan Koornstra de eerste locomotief aan museummanager Jan Willem van Beek. De locomotieven zijn in een beperkte oplage gemaakt en nu te koop in het modelspoormuseum in Sneek en de winkels van bakker Posthuma in Bolsward, Scharnegoutum, Sneek en Wommels.

Van dinsdag t/m vrijdag en zondag is het museum geopend van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur. In de kerstvakantie is het museum ook op maandag open. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.treinenmuseum.nl te vinden.

Fotobijschrift: Eerste speculaas-trein voor museum Foto Henk Bootsma