Dolf Jansen na 25 jaar nog steeds niet uitgepoept!

Sneek – Het is het wachten waard… Een ontmoeting met de veelzijdige man die als eerste cabaretier onze minister-president in z’n voorprogramma had, die zichzelf vergelijkt met Muhammad Ali en die Paessens Moddergat tot een wereldattractie kan verheffen, ik heb het over Dolf Jansen. Wat een voorstelling zet hij neer in een eenvoudige setting waardoor zijn woorden zoveel meer impact hebben op het in groten getale aanwezige en hoofdzakelijk Sneker publiek. Een show die wat mij betreft zou moeten dienen als verplichte kost voor elke zichzelf respecterende inwoner van Nederland.

Het zijn drukke tijden voor de ietwat grieperige duizendpoot Dolf Jansen. “In 4 maanden 80 shows neerzetten, radio opnames maken en tussendoor nog het lichaam in vorm houden door het dagelijks doen van trainingen, rek- en strekoefeningen. Ik ben nu eenmaal een sportman.”, zo begint Dolf, “Het is in deze periode wel erg chaotisch allemaal, maar ik klaag niet hoor. Ik besef dat ik een bevoorrecht mens ben”, verklaart Dolf, “om dit te kunnen doen en om mensen te laten beseffen dat ze alleen zelf hun eigen gedrag bepalen en de manier waarop ze op anderen kunnen reageren. Die keuze kun je alleen zelf maken. Ook je ouders, vrienden of wie dan ook, hebben daar geen invloed op.” Het lijkt bijna zijn missie om deze boodschap aan zoveel mogelijk mensen te verkondigen en om de strijd met de verharding in deze wereld tegen te gaan.

Een boodschap die verpakt wordt in actuele en veelal hilarische situaties die hij schetst in zijn show of in 1 van de vele indrukwekkende citaten van mensen die net als Dolf hun visie op de situatie in de wereld niet onder stoelen of banken schuiven. Dit alles doorspekt met veel humor. En er werd wat afgelachen in Theater Sneek, behalve op het moment waarop Dolf een werkelijk schitterend eerbetoon houdt over ‘onze nummer 14.’

“Omdat de show niet op TV wordt uitgezonden, heb ik besloten om deze in Delft op te gaan nemen en online te plaatsen vanaf 30 december 2016. Zodoende kan iedereen deze terug zien.”, aldus Dolf. Je mist dan ‘live’ de vele ogenschijnlijke spontane interacties met het publiek, maar de strekking blijft helder: reageer niet vanuit je primaire gevoel zoals boosheid of woede, maar ga op een redelijke manier de dialoog aan met elkaar en leef je in in de situatie van de ander. Iedereen verdient ruimte op deze wereld en gun elkaar deze ook, ondanks dat je dan soms een stukje van je eigen plek moet ‘opofferen’.

Waarom de titel ‘Veilig’, wil ik graag weten. “Veiligheid is één van de mooiste en belangrijkste gevoelens van een mens. Ik kan dat alleen maar beamen. We zijn hier eigenlijk continue mee bezig. ’s Avonds geef ik de oudste een extra knuffel omdat het op school zo goed gaat, check ik nogmaals de fietsverlichting van de middelste en de volgende ochtend mag de jongste net even iets eerder bij ons in bed komen liggen. Een lekker veilig gevoel.

Een vervolg op zijn optreden bij het Nederlandse Correspondents’ Dinner volgend jaar zit er hoogstwaarschijnlijk niet in voor de pezige sympathieke cabaretier. “Waarschijnlijk zal dit later in 2017 plaatsvinden, in ieder geval na de verkiezingen en dan zal Youp van ’t Hek de aangewezen persoon zijn om dit te doen. Maar ik hou mezelf aanbevolen om wederom met de toekomstige premier in de Beurs van Berlage op het podium te staan.”, vertelt Dolf, “wel ben ik alweer begonnen met schrijven voor mijn nieuwe programma volgend jaar, ik krijg door deze show heel veel inspiratie en wil nog meer inspelen op de menselijkheid en hoe we in de wereld staan.”

Het lopen van marathons staat heel even op een laag pitje. Wel neemt Dolf mijn uitnodiging graag aan om op 24 juni 2017 de mooiste marathon van het Noorden te komen lopen in Sneek. In 2014 was de snelste tijd 2.37.27. Lijkt mij een prima uitdaging voor je Dolf! En dan ben je ook nog op tijd weer thuis in Ouderkerk aan de Amstel om je verjaardag te vieren.

Tot slot zou ik iedereen willen aanraden om de show te gaan zien. Als dit in 1 van de theaters niet meer lukt, dan kan dit gelukkig nog via internet. Lijkt mij een heel veilig gevoel voor de toekomst. En dan weet u ook meteen waar mijn titel vandaan komt.

Astrid Koops-Tippersma