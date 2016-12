LSC 1890 de bietenbrug op tegen SVBO

Emmen – LSC 1890 is er niet in geslaagd om aan het treffen met SVBO punten over te houden. Onder de rook van Emmen moest de formatie van trainer Bert Hollander na een 0-1 voorsprong bij rust uiteindelijk met 3-1 zijn meerdere in de Drenten erkennen.

​

Ondanks die cijfers was het in Barger Oosterveld een gelijk opgaande wedstrijd. Dat bleek ook in de eerste helft waarin beide ploegen een paar mogelijkheden kregen, De eerste daarvan was voor de Snekers, maar de inzet van Sneker makelij werd op het laatste moment afgebroken en niet veel later vond Patrick Zijda na een voorzet van Allard Westerdijk met het hoofd net niet de juiste richting. Dat laatste was later aan de andere kant ook het verhaal, toen de thuisclub vanaf de rand van de zestien uithaalde. Beide ploegen leken elkaar dan ook tot de rust in evenwicht te houden, maar zeven minuten voor de thee kregen de Snekers medewerking van de thuisclub, toen een speler van SVBO de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman werkte en LSC 1890 daarmee zo vlak voor rust een enorme opsteker bezorgde.

Efficienter SVBO

Die opsteker hield echter niet lang stand, want al in de vierde minuut na rust kwam SVBO op gelijke hoogte en een klein kwartier later nam de thuisclub na een klassiek zweefkopbal een 2-1 voorsprong. Hoewel de score anders doet vermoeden, was de veldverhouding net als voor de thee ook na rust redelijk uitgebalanceerd en deed LSC 1890 goed mee. Daarmee behielden “the Blues” uitzicht op een beter resultaat, doch twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd werd dat uitzicht vertroebeld, toen de ploeg van trainer Rolf Veneboer de 3-1 scoorde en daarmee de wedstrijd definitief besliste. (Bron Pengel)

​

SVBO – LSC 1890 3-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Mark Benes (38.-e.d.), 1-1 Stefan Kuper (49.), 2-1 Dylan Wessels (63.), 3-1 Quentin Brands (88.)

Opstelling LSC 1890: Bas Douma, Steven van der Zee, Martijn Zwaga, Benjamin Ydema, Marcel de Vries, Rodi de Boer, Andy de Vries, Patrick Zijda, Patrick Altenburg, Erwin Slik en Allard Westerdijk (wissels niet bekend)