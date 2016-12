Opening Stoptober voor Sigarenmagazijn Sipma is hypocriet

Sneek – Vanmiddag vond op het Schaapmarktplein in Sneek, pal voor het kleine sigarenwinkeltje van Sjoerd Hettinga alias ‘Sjoerd Sigaar’, de opening van Stoptober plaats. “Dit voelt voor mij als vloeken in de kerk, of een actie tegen het eten van vlees pal voor een abattoir’ aldus een behoorlijk in zijn wiek geschoten Sjoerd Sigaar.

“Als kleine middenstander doe je je best om iedere dag een belegde boterham op je bord te krijgen” briest hij “en dat is in een sigarenzaak best wel bikkelen vanwege de torenhoge accijns op alle tabaksproducten. Dan vind ik het op zijn minst zwaar hypocriet dat er pal voor mijn winkel een, vanuit diezelfde accijns betaalde anti-rook manifestatie, plaats vindt. Als mensen willen stoppen met roken, moeten ze dat zelf weten, maar dat de opening voor mijn winkel op het Schaapmarktplein plaats moet vinden, deels door mij zelf betaald vanuit die accijns op tabaksproducten, dat gaat mij een brug te ver.

Hij heeft dan ook boven het podium een treffend spandoek opgehangen met de tekst: