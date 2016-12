Morekop Sneek introduceert ‘Friese Sneakers-lijn’

Sneek – Reclamebureau Morekop uit Sneek brengt sinds kort een Friese Sneaker-lijn op de markt op basis van de Converse gympen, die handmatig worden bedrukt. ” We kunnen als enige in Nederland op deze manier schoenen bedrukt leveren. En het is allemaal 100% handmade! Geen paar is gelijk en daarom is elk paar Friese Sneakers uniek!Met speciale mallen en printvellen wordt de textielinkt in de stof gedrukt, hierdoor kunnen we alle prints leveren, van onze Friese vlaggen tot aan foto’s.”

Een design wordt geprint over een originele witte hi-tops Converse All Star. Standaard wordt uitgegaan van een witte Converse. Liever een andere kleur? Dat kan ook. Staat jouw favoriete ontwerp niet tussen de collectie? Mail ons, we bekijken je wensen. Heb je liever hulp bij een ontwerp, of lukt het je niet helemaal iets zelf in elkaar te zetten? Stuur ons dan alsjeblieft een mailtje, wij helpen je graag! Meer info op: