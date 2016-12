Mootz eigenaar Jochems: “Ik zit middenin een slechte B-film”

Sneek – “Ik heb altijd mijn centen netjes verdiend en ik weet niets van een hennepplantage. Dit wordt mijn faillissement nu net voor de Sneekweek zowel Mootz als de Draai dicht moeten. Elke Sneker horeca-eigenaar weet dat je het geld met name in de Sneekweek moet verdienen. En dat terwijl ik nog niet eens officieel in staat van beschuldiging ben gesteld, voor de rechter ben geweest en ben veroordeeld voor iets waar ik overigens niets mee te maken heb.”

Op vijf juli werd er een inval werd gedaan in de woning boven de Witte Kat, waarbij resten van een hennepplantage werden gevonden. Pandeigenaar Walter Jochems en zijn 29-jarige vriendin worden door de politie als hoofdverdachte aangemerkt en dat was voor burgemeester Hayo Apotheker aanleiding om de drank- en horecavergunning op beide panden per direct in te trekken. Ze mogen niet meer open en Jochems kan dag met zijn handje zeggen naar de Sneekweekinkomsten.DJ’s moeten worden afgezegd en twintig man personeel hoeft niet op te draven.

Ongenuanceerd

“Op het moment van de inval was ik op vakantie in Gran Canaria” vertelt Jochems. Tijdens mijn vakantie is er vanuit de gemeente een brief gestuurd waarin ik gesommeerd werd binnen een week contact met ze op te nemen. Dit omdat gebleken was dat de horecavergunningen van zowel Mootz VOF als de Draai VOF waren afgegeven voor Mootz BV, iets waarvan ik niet op de hoogte was. Mootz BV is in maart 2015 stopgezet en officieel, zo blijkt nu, draaiden toen eigenlijk zowel Mootz als de Draai zonder vergunning. Na mijn vakantie wilde ik regelen dat die vergunningen op Mootz VOF zouden worden overgeschreven, maar toen kwam dat horrorscenario, waar ik nu middenin zit, een slechte B-film, tussendoor. Toen was ik geen gesprekspartner meer. Ik ben officieel niet eens in staat van beschuldiging gesteld, maar op dat moment was ik blijkbaar voor de gemeente niet meer van onbesproken gedrag en draaien ze me nu de nek om. Mijn auto is in beslag genomen, ik heb drie dagen in de cel gezeten en ik koers met een sneltreinvaart op mijn faillissement af.”

Jochems hoopt dat zijn advocaat, liefst zo snel mogelijk, de handelswijze van politie en de gemeente Súdwest-Fryslân onderuit kan halen, zodat hij van alle blaam is gezuiverd en hij de gemeente aansprakelijk kan stellen voor de afloop van deze nachtmerrie. Maar of dat op tijd zal zijn om hem te redden van een faillissement valt te betwijfelen. Crediteuren staan in de rij, het is vakantieperiode en de ambtelijke molens werken doorgaans niet al te snel.

Aldus de andere kant van het verhaal van de gemeente, die eerder een persbericht afgaf dat de drank- en horecavergunningen van Mootz en de Draai per direct waren ingetrokken.