Bomvol programma Visserijdagen Stavoren

Stavoren – Iedere twee jaar organiseert de Stichting Visserijdagen Stavoren een feestelijk evenement dat geheel in het teken staat van de visserij van vroeger en nu. Tijdens dit tweedaagse evenement worden alle zeilen bijgezet om de bezoekers zoveel mogelijk te laten zien, horen en beleven.Met een veelzijdig programma voor jong en oud hoeft u zich zeker niet te vervelen. De 14e editie zal plaatsvinden op 15 en 16 juli 2016

Programma 2016:

Donderdag 14 Juli 19:00 Opmaatconcert; Vertrek vissersschip ST 14 vanaf restaurant “de Kruitmolen” met a/b het korps”de Lytse Sudwesthoeke” al spelend varen zij door de gracht en het “oude sluisje”. 20:00 Optreden korps “de lytse sudwesthoeke” bij het Vrouwtje van Stavoren.

Vrijdag 15 Juli 16:00 Opening Visserijdagen: Visserijkoningin en Hofdame varen samen met kinderen, welke verkleedtzijn in “oude” visserskleding, de haven binnen, kinderen zingen de Koningin en Hofdame toe. Hiernavolgt de officiele opening door Sicko Heldoorn. 17:00 Schippersborrel met o.a. muziek van Sipke de Boer en Zalm van Rietse SpanningaOnder de schippersborrel kunnen de kinderen van groep 0 t/m 5 zandtekeningen maken.Onder de schippersborrel zal de eerder gebouwde boot te water worden gelaten, zou hij blijven drijven?Onder de schippersborrel kunnen de kinderen zich vermaken in een speciaal ingerichte speelhoekmet o.a. springkussen en zandbak 16:00-19:00 Kinderen kunnen knutselen in de Pipowagen van Ypie Kramer. 20:00 Start feestavond met feest DJ Stef en de Menaemer Feintsjes

Zaterdag 16 Juli 10:00 – 17:00 Activiteiten over de gehele haven, richting museum ’t Ponthus en bij de tent!- Markt met o.a. oude ambachten, modelbouw en oude motoren.- Lasergamen voor alle leeftijden op het oude voetbalveld- Lopen in waterballen, bij de oude schans- Vloot en Roadshow van de Koninklijke Marine met een klimwand, duikvaartuig en twee speedboten.- Overal vindt u diverse lekkernijen op het gebied van vis!- Speurtocht voor jong en oud door museum ’t Ponthus- Kinderspeeltuin met o.a. springkussen, zandbak, schminken en draaimolen voor de allerkleinsten. (bij de tent)- Opendag Zeilvloot Lemmer-Stavoren met diverse activiteiten en afvaarten- Flyboarden in de haven, durf jij het aan! 14:00 – 17:00- Optreden van diverse Shantykoren op verschillende locaties op de haven.- In de pipowagen bij de tent kunnen de kinderen volop knutselen.- SUP clinic achter de oude sluis. 10:00 Koffiedrinken, gezellig samenzijn voor jong en oud, in de feesttent 10:00 Reunie van Vissers en “oud” Vissers 10:00 Hengelwedstrijd voor de basisschooljeugd, aan de Voorstraat 10:00 Klompjezeilwedstrijd, aan de “oude”schans 11:30 Toneelstuk “Vrouwtje van Stavoren”, door de Ruumkramers 12:00 Prijsuitreiking van de hengel en klompjezeilwedstrijd, door de visserijkoningin, in de feesttent 12:00 Opduwer-veertrekken in de “oude sluis”. 12:30 Start Jollen-zeilwedstrijd op het IJsselmeer achter de dijk 13:30 Visserijdemonstratie in de havenmond 14:30 Finish Jollen-zeilwedstrijd 14:30 Visserij-games m.m.v. Wout Zijlstra inclusief het oude vertrouwde “bungy roeien” 16:00 Vlootschouw, vissersschepen 16:30 Toneelstuk “Vrouwtje van Stavoren”, door de Ruumkramers 17:00 Optreden van Bruno Rummler bij de tent 19:30 Optreden groots Piratenkoor: “De Stormvogels”uit Emmen 22:00 Live muziek met de top 40 band “boulevard”



De vissersschepen, jollen, botters, schouwen en sleepboten in de haven, zijn zeker een bezichtiging waard! En tijdens de vlootschouw kunt u zelf meevaren met deze schepen. Beide dagen zijn er ook diverse demonstraties zoals: paling roken, netten boeten, hoekwant overhalen, en fuikreparaties. Op de haven zijn vistuigen “uitgezet”. Er wordt een film over de visserij vertoond in de filmzaal. Verder is er natuurlijk gratis gebakken vis en wordt er regelmatig gerookte vis afgeslagen.EHBO is beide dagen aanwezig in de tent! TIP: Neem zwemkleding mee i.v.m. wateractiviteiten! (Foto’s Visserijdagen Stavoren 2014)

NB: De aanvangstijden kunnen veranderen als onderdelen van het programma uitlopen