Vinea Sneek wordt woonbestemming

Sneek – Als het aan B en W van Sneek ligt wordt het voormalige, nu al enkele jaren leegstaande, hoofdkantoor van Vinea vakanties aan de Zuidwesthoekweg 7 in Sneek een woonbestemming. Na het vertrek van Vinea naar een meer centraal in Nederland gelegen locatie, bleek het voor de eigenaar van het pand een lastige opgave om er een nieuwe huurder voor te vinden.

Er is onderzocht of de panden geschikt te maken zouden zijn voor een water-gerelateerde onderwijsinstelling. De opstallen blijken daarvoor ongeschikt. Vervolgens is het idee opgevat om het perceel te transformeren in een woonfunctie. Aangezien op dit pand, gelegen in het gelegen in het bestemmingsplan “Sneek- Stationsgebied” een bedrijfsbestemming rust en geen woonfunctie is toegestaan, zal het vigerende bestemmingsplan gewijzigd moeten worden.

Opwaardering Poort van Sneek

In het voormalige kantoor worden vier appartementen gerealiseerd, in het expeditie gebouw worden een viertal ‘loft’woningen ondergebracht terwijl ter vervanging van de op de plaats van de afspuitloods met opslag een drietal grondgebonden woningen worden gebouwd. Verder worden twee kleine haventjes en twee bergingen toegevoegd. De ontsluiting blijft ongewijzigd. Al met al kan worden gesproken van een mooie opwaardering van deze locatie. In de nieuwe situatie zal hier een prachtige woonplek ontstaan aan de Geau. De opwaardering zal zeker een positieve bijdrage leveren aan de binnenkomst van Sneek vanaf IJlst. Zowel vanaf het de weg als vanaf het water.