VluchtelingenWerk zoekt vrijwilligers in Sneek

SNEEK – In de zomer van 2016 opent er in Sneek een Asielzoekerscentrum (AZC). Vluchtelingenwerk Noord Nederland zal in het AZC een balie openen om Vluchtelingen, die in het AZC wonen, te helpen met raad en daad. Om de balie te bemannen, zoekt VluchtelingenWerk vrijwilligers die (minimaal een dag per week) willen helpen.

De beelden van vluchtelingen die we dagelijks op televisie zien, raken velen. In het nieuws, maar ook thuis wordt er volop over gediscussieerd. Er zijn ook mensen die graag iets willen betekenen voor vluchtelingen, iets willen doen. In Sneek komt een asielzoekerscentrum in de zomer. Hier zullen mensen wonen, die nog niet weten of ze in Nederland mogen blijven. En mensen die wel mogen blijven, maar nog niet weten in welke gemeente in Nederland ze gaan wonen.

VluchtlingenWerk Noord Nederland begeleidt beide groepen in het nieuwe AZC. Vrijwilligers ondersteunen vluchtelingen in hun (juridische) procedure. Ze informeren over verschillende zaken rondom de procedure, terugkeer of gezinshereniging. De werkzaamheden zijn op Hbo-niveau. Lijkt het u fijn om vluchtelingen te steunen? Bent u zelfstandig, flexibel, spreekt u goed Nederlands, redelijk goed Engels en bent u minstens een werkdag in de week beschikbaar? Mailt u dan voor eind maart naar Zsuzsa Ungvári, teamleider AZC Sneek: zungvari@vwnn.nl .

Vluchtelingenwerk Noord Nederland werkt medewerkers gedegen in en biedt haar vrijwilligers o.a. een kennisnetwerk, begeleiding en verschillende cursussen.