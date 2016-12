Veiligheidsmaatregelen voor ‘pand Bouma’ in Sneek

SNEEK – Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân heeft besloten maatregelen te nemen om de veiligheid rond het zogenaamde ‘pand Bouma’ in Sneek te garanderen. Dit pand op de hoek van de 2e Oosterkade en de Leeuwarderweg is in zeer slechte staat.

Dit komt naar voren uit een onafhankelijk onderzoek, dat nog door het college moet worden besproken en vastgesteld. Omdat er zelfs sprake is van mogelijke gevaarlijke situaties wordt er een schoorsteen verwijderd. Ook wordt verder onderzoek gedaan naar de stabiliteit van een aantal muren.

Slechte staat

Het pand maakt deel uit van het project herstructurering 2e Oosterkade/Leeuwarderweg. Onderdeel van dit project is de sloop van het bestaande pand. Hierover zijn de meningen in Sneek verdeeld. Dit is reden geweest voor de gemeente om samen met de aannemer een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de bouwkundige staat van het gebouw. Uit dit onderzoek blijkt in ieder geval dat het pand in zeer slechte staat is en dat het pand geen waardevolle historische elementen bevat, behalve één stucplafond.

Gevaar voor instorting

Verder komt naar voren dat er een risico bestaat dat éen van de schoorstenen van het pand valt, waarbij ook losse stenen mee kunnen komen. Ook is er sprake voor het risico van het uitbuigen van een gevel op de eerste verdieping. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan.

De gemeente heeft samen met de aannemer besloten deze maatregelen te nemen. Hiermee wordt de veiligheid in de omgeving van het pand gegarandeerd. De werkzaamheden starten deze week. De gemeente kijkt tegelijk nog naar de mogelijkheden om een aantal lekkende goten en het dak gedeeltelijk te herstellen, zodat er geen sprake meer is van lekkage.