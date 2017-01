Kaartverkoop Bonte Sneker Avonden (UPDATE)

In 2017 gaat BolswardCabaret lekker door in het zelfde tempo met Daniël Arends. Daniël is volgens Theo Maassen “de spannendste cabaretier van dit moment.” Volgens ons, zij die de boekingen doen, en die horen het te weten, één van de besten. Voor de vierde keer in Bolsward.

Daniël Arends (1979) groeide op in Bussum, waar hij op zijn veertiende een baantje kreeg als pianist in een hotel. Op zijn achttiende besefte hij dat een carrière als pianist niets voor hem was. Hij besloot om te gaan studeren aan de Academie voor Kleinkunst in Amsterdam. Hier maakte hij gedurende vier jaar deel uit van de cabaretgroep Vier Gasten. In 2003 sluit Daniël zich aan bij Comedytrain. In 2006 won hij Cameretten. Zijn shows “Geen Excuses” en “Blessuretijd” werden genomineerd voor de cabaretprijs Neerlands Hoop. Zijn programma’s “De zachte heelmeester” en “Carte Blanche” kregen lovende kritieken in de pers en van het publiek.

DE PERS OVER ZIJN VORIGE SHOW ‘CARTE BLANCHE’

VOLKSKRANT ★★★★

ARENDS IS IN BLOEDVORM IN VLIJMSCHERP EN SWINGEND PROGRAMMA CARTE BLANCHE.

HET PAROOL ★★★★

ZWARTGALLIGE, ERG GEESTIGE EN WONDERSCHONE DECONSTRUCTIE.

NRC ★★★★

SUBLIEME ARENDS STOOKT EEN VREUGDEVUUR VAN ONWAARSCHIJNLIJK VEEL STEENGOEDE GRAPPEN, DIE VLIJMSCHERP VAN KARAKTER, FEILLOOS GETIMED EN PUNTGRAAF GEFORMULEERD ZIJN.

TELEGRAAF ★★★★

ARENDS IS MEER DAN EEN GRAPPENKANON EN RASPERFORMER. HIJ LEVERT MET CARTE BLANCHE OOK INHOUDELIJK EEN STERK PROGRAMMA AF.