Nieuwe uitbaters voor de Verandering Sneek

SNEEK – Nadat ze de Sneker goegemeenschap in het voorjaar van 2015 al verrasten als de nieuwe uitbaters van Boppe de Golle in Gaastmeer, dit naast de Daaldersplaats aan de Stationsstraat in Sneek, slaan Joris Hagting en Anita Peelen wederom keihard toe. Met de overname van restaurant ‘ De Verandering’ aan het Grootzand in Sneek. Het gaat open op 10 december en de naam wordt ‘GROOTsZand24’

“Sinds begin van deze zomer zijn wij bezig met de gesprekken”, vertelt het tweetal, “Onderzoek naar wensen van gasten en ontwikkelen van het concept. GROOTsZAND 24 gaat een restaurant worden waar 24 “kleine” gerechtjes op de kaart staan. Je kunt deze gerechten in willekeurige volgorde bestellen. Al naar gelang het moment kies je er 3, 4, of 5 die samen een volwaardig diner vormen. Vis, vlees, vegetarisch komen allemaal aan bod.

“Het eerste lid van ons nieuwe team is Martijn de Beukelaar. Deze jonge ambitieuze topper, die samen met ons het avontuur aan gaat zit vol met creatieve en culinaire ideeën. Samen met hem en team Daaldersplaats zijn we momenteel bezig met de invulling en uitwerking van de menukaart. Vertrouwde en bekende gerechtjes maar ook verrassend en spannend zullen de menukaart kenmerken.

We zullen daar ook passende wijn- en bieradviezen bij geven. Omdat we iedere 2 maanden een andere menukaart met 24 nieuwe gerechtjes presenteren zullen we ook blijven verrassen. De producten van het seizoen zullen daar vanzelfsprekend een heel belangrijke rol in spelen”.

Binnen telt het restaurant ongeveer 60 zitplaatsen met in de achterzaal nog ruimte voor 50 personen. Als de Sneker Simmer het toelaat telt het terras nog 60 mogelijkheden om te komen genieten. Meer info op: www.facebook.com/grootszand24