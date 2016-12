Nieuw plan voor Jumbo in Tinga Sneek

SNEEK – Nadat de plannen van Jumbo Supermarkten voor een vestiging Supermarkt-Tennishal combi in de wijk Tinga, door concurrent Poiesz werden gedwarsboomd met de aankoop van de tennishal, komt Jumbo nu met een nieuw plan, een vestiging aan de rand van de wijk Tinga, tussen de hockeyvelden en de Lemmerweg, ter hoogte van de rotonde aldaar. Op een steenworp van de aanvankelijk geplande locatie.

De voormalige C1000 aan de Molenkrite in Sneek, waar Jumbo sinds de overname van C1000 door Jumbo is gevestigd, is te klein voor het volledige Jumbo assortiment, slecht bereikbaar voor de vrachtwagens en in onvoldoende mate herkenbaar als een Jumbo.

Het college van B en W heeft uitgesproken haar medewerking aan het plan te zullen verlenen. Het totaaloppervlak van het pand zal circa twee maal zo groot zijn als het voormalige C1000 pand, 1700 vierkante meter. Het is nog onduidelijk wat de toekomstige bestemming van het oude winkelpand zal zijn, maar zeker is dat bestemmingsplantechnisch door B en W wordt uitgesloten dat zich hier in de toekomst een andere supermarkt zal vestigen. Wellicht dat het een bestemming zal krijgen als wijkgebouw voor De Spil.

Formeel voldoet Jumbo met haar plan aan de aangescherpte eisen voor de vestiging van supermarkten in SWF, die de gemeente heeft geformuleerd naar aanleiding van de ‘supermarkt-gates’ van de afgelopen jaren, maar of de gemeenteraad hier volledig in meegaat zal de toekomst uitwijzen.