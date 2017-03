Horeca Sneek des duivels over Wereldrestaurant

SNEEK – de Sneker Horeca, maar ook de zakenlieden in het centrum van Sneek zijn des duivels op het College van B en W van Súdwest-Fryslân, dat onlangs aankondigde haar medewerking te zullen verlenen aan een ‘wereldrestaurant’ in de voormalige bedrijfsvestiging van ABD Renault aan de Lorentzstraat in Sneek. Het restaurant moet plaats bieden aan 500 gasten.

Als argumenten gebruikt het College in het voorstel naar de raad:

‘Het wereldrestaurant betekent een meerwaarde voor Sneek, een concept dat elders in Sneek en omgeving niet wordt aangeboden. De aard en schaal van het wereldrestaurant passen prima bij de regionale functie van

Sneek. Een groot deel van de bezoekers dat een wereldrestaurant bezoekt, bestaat uit weggebruikers en

grote groepen. Dat is een duidelijk ander publiek dan diegene die de binnenstedelijke horeca bezoekt.

Sneek telt op dit moment ruim 30 restaurants en eetgelegenheden, vrijwel allemaal gelegen in de binnenstad. Geen van deze ondernemingen is qua schaal en aard echt te vergelijken met het concept dat nu voorligt. Ook in een straal van 25 km (ongeveer het beoogde marktgebied) is een dergelijk concept niet aanwezig. Het concept wereldrestaurant is een duidelijke trend in horecaland: grote restaurants met een zeer divers aanbod tegen een aantrekkelijke prijsstelling met familievoorzieningen op goed bereikbare plekken. Dergelijke concepten zijn lastig in te passen in de binnenstad door hun omvang (meterprijs) en behoefte aan parkeerplaatsen en (auto)bereikbaarheid.

Een toevoeging dus aan het huidige aanbod in Sneek, de Zuidwesthoek en daar buiten. Een wereldrestaurant bedient hiermee duidelijk meer dan de lokale markt en zal ook extra consumenten trekken die anders niet snel zouden komen. Een en ander hangt natuurlijk ook sterk af van nieuwe vergelijkbare ontwikkelingen elders.

Een pre is verder dat het wereldrestaurant nieuwe werkgelegenheid toevoegt. In het bedrijfsplan wordt gesproken van ongeveer 25 Fte.

Horeca en Zakenlieden

De horeca en veel van de zakenlieden beschouwen, los van het feit of de gemeenteraad zal instemmen met het gewraakte plan, deze actie van het college als een dolksteek in de rug, vooral omdat de burgervader hen het afgelopen jaar in het kader van zijn portefeuille ‘centrummanagement’ een structureel opbouwend beleid heeft voorgespiegeld. Het plan is ten eerste in strijd met het bestemmingsplan, het ligt ten tweede in een veiligheidszone in verband met het nog te bouwen LPG tankstation van de firma Veenema en druist ten derde 180 graden in tegen de detailhandelsvisie, dat grootschalige detailhandel en horeca buiten het kerngebied van Sneek in verband met het krachtig en vitaal houden van de Sneker binnenstad niet toestaat.

Om met het laatste argument te beginnen: de gemeente vindt dat er een uitzondering op de detailhandelsvisie mag worden gemaakt op basis van eerdere uitzonderingen als Lokaal55, Hotel van der Valk en Hotel Amicitia. Maar deze bedrijven zijn van een totaal andere aard dan een restaurant als genoemd in het raadsvoorstel. Beide hotels zijn primair gericht op overnachting en bieden daarnaast de mogelijkheid tot ontbijt, lunch en diner, alsmede vergaderingen, bijeenkomsten en congressen. Lokaal55 is ook niet te beschouwen als een directe concurrent van de horeca in het kerngebied van Sneek omdat ze zich in eerste instantie richt op kookworkshops en aanverwante activiteiten en niet op een primaire restaurantfunctie. Bovendien zou het instemmen met een plan, als in het voorstel genoemd, betekenen dat gemeente in het kader van een voortschrijdende precedentwerking de eerder vastgestelde detailhandelsvisie, in welk geval dan ook, aan zijn laars kan lappen. Want…..”In eerdere gevallen heeft uw raad ook al ingestemd met Hotel van der Valk, Hotel Amicitia, Lokaal 55 en het wereldrestaurant Sneek Plaza”.

Verraad

De horeca is van mening dat een ‘stofzuiger’ als Sneek Plaza, met 500 zitplaatsen, dat is een restaurant ter grootte van tussen de 6 en 8 restaurants (=35%) in de binnenstad van Sneek, zijn naam volledig waar zal maken, de klandizie uit de binnenstad van Sneek zal zuigen en het gambiet zal betekenen voor een aantal horecagelegenheden. Waardoor de reuring in de Sneker binnenstad verder af zal kalven en het hele kerngebied binnen de grachten op een niet te stuiten hellend vlak zal komen. “Daarnaast weten we allemaal hoe die 25 FTE aan beloofde werkgelegenheid wordt ingevuld: veel stagiaires van middelbare en hogere hotelscholen”. “Er is ons een herstructurering van de binnenstad beloofd door de houder van de centrum portefeuille Hayo Apotheker en wat we krijgen is een ‘stofzuiger’ die onze klanten wegzuigt en als een splijtzwam tussen de beloftes en de realisatie daarvan in staat. Dat voelt als verraad”.

Gemakzucht

Het college in het algemeen en de portefeuillehouder in het bijzonder maken zich er gemakkelijk vanaf en tonen geen enkele affiniteit met de binnenstad retailers en horecabedrijven. In 2014 is door de eigenaar van het pand Hendrik Jan de Vries een omgevingsvergunning aangevraagd, in december 2014 gevolgd door een tweede aanvraag. Ambtenaren verkeerden in de veronderstelling dat deze aanvraag bij de eerste hoorde, maar beide bleken zelfstandige aanvragen, zodat, toen de gemeente niet binnen de gestelde termijn op de eerste aanvraag reageerde, deze van rechtswege in een omgevingsvergunning werd omgezet. Onzorgvuldig handelen van de gemeente derhalve. Door middel van een schorsing van deze van rechtswege verleende vergunning werd getracht een en ander recht te trekken, maar de rechter vernietigde deze schorsing. En nu staat het college van de ene op de andere dag sympathiek tegenover het plan van een wereldrestaurant omdat het een bovenlokale functie zou hebben en omdat het een trend is. Dat is wel erg gemakkelijk en zou betreffende wethouder in menige behoorlijk links georiënteerde gemeente op een motie van wantrouwen komen te staan.

Dit artikel is deels op basis van het raadsvoorstel, deels op basis van persoonlijke gesprekken met horeca-ondernemers in Sneek tot stand gekomen. De meeste ondernemers wilden hun kruit liever droog houden tot de commissievergadering Doarp Sted en Omkriten van dinsdag 29 september, waarbij vertegenwoordigers van relevante organisaties bij de griffie van SWF reeds hebben aangegeven te willen inspreken.

Met andere woorden: het gaat aanstaande dinsdag vanaf 19:30 uur in de raadszaal in IJlst aan de Stadslaan 75 vuurwerk worden.

Wim Walda – Hoofdredacteur GrootSneek