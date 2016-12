Hazenpest – laat dode hazen liggen

Sneek – Mocht u tijdens een wandeling of een fietstochtje in het land één of meerdere dode hazen aantreffen, laat ze dan liggen. Er heerst voor het eerst de zogenaamde ‘Hazenpest’ (Tularemie) in Friesland. De Hazenpest is een uiterst besmettelijke ziekte, die ook op andere dieren en zelfs op mensen kan worden overgedragen. Tussen Akkrum en Terherne zijn al 20 dode hazen aangetroffen, die momenteel in het laboratorium worden onderzocht. De Hazenpest komt vooral voor in de Scandinavische landen en Oost-Europa, maar in 2013 deden de eerste gevallen in Nederland zich voor, dit jaar voor het eerst in Friesland.

Treft u in Friesland (meerdere) dode hazen (of andere dieren) in het veld aan, meld dit op www.dwhc.nl. In overleg kan worden besloten tot onderzoek van de aangetroffen dieren. (foto Wikimedia )