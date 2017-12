Expo Cobra kunst in Theater Sneek

Sneek – Met enige trots presenteren Galeriehouders Redmer en Peter Bax de komende periode een verzameling kunst van de hand van kunstenaars behorende tot de Cobra-groep. De werken zijn tijdens de openingstijden van het Theater te bezichtigen, zijn te koop en beschikbaar voor de kunstuitleen.

Cobra werd opgericht op 8 november 1948 in Parijs en was een nieuwe internationale vereniging van zowel kunstschilders als literatoren. De naam Cobra is opgebouwd uit de beginletters van de hoofdsteden, waar de kunstenaars en oprichters van deze kunstenaarsgroep vandaan kwamen: Copenhagen, Brussel en Amsterdam.

Cobra bloeide slechts kort, maar hevig. ‘Geklad, geklets en geklodder in het Stedelijk Museum’. Dat schreef een criticus in 1949 over de eerste grote Cobratentoonstelling. Toen na de opening een avond over experimentele dichtkunst uitmondde in een vechtpartij, werd de toenmalige museumdirecteur Willem Sandberg sterk bekritiseerd. Hij bleef echter achter de provocerende Cobrakunstenaars staan. Door onenigheid en nare ziektes werd in 1951 de vereniging Cobra al weer opgeheven.

Galeriehouder Redmer Bax studeerde geschiedenis en is daarom verheugd met de getoonde collectie, met een historische ondertoon: “Cobra keerde zich tegen het academisme, dat in haar ogen teveel de beeldende esthetische wetten propageert en ook tegen schilderkunst, waarin teveel de nadruk wordt gelegd op het intellectuele. Cobra was mede een protest tegen de Tweede Wereldoorlog, dat zichtbaar had gemaakt waar ‘het intellect’ toe in staat is. In de jaren na de Bevrijding en gedurende de Koude Oorlog wilde Cobra nieuwe wegen verkennen – vandaag zouden wij zeggen: anarchistische of alternatieve wegen. Inspiratie kon wat betreft de Cobra kunstenaars beter worden gehaald uit de nog pure en onschuldige kindertekening. Het waren vooral spontaniteit en fantasie, die de kunst van de Cobra kunstenaars kenmerken.”

De beweging keerde zich tegen de belemmerende academieregels van het realisme en experimenteerde volop met materialen en met samenwerkingsvormen tussen schilders, dichters en beeldhouwers. Omdat Cobrakunstenaars tot directe ‘onbedorven uitingen’ wilden komen, werkten zij bij voorkeur zonder vooropgezet plan. Tot de Cobra groep traden naast Appel, Corneille en Constant Nieuwenhuys vele andere kunstenaars toe, waaronder ook Lucebert en de Belg Pierre Aleschinsky. Ook van hen is er werk in Theater Sneek te bewonderen. Het betreft uitsluitend grafisch werk van de kunstenaars.

De expositie duurt in ieder geval tot eind januari 2015.