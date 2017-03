Licht blijft aan in Friesland op Nacht vd Nacht

Lawrence Krishna Parker, oftewel KRS-One – Knowledge Reigns Supreme Over Nearly Everyone – laat a.s. zaterdag zien wat échte hiphop is.

Na onderdeel te zijn geweest van de legendarische Boogie Down Productions, begon hij in 1993 toch te produceren onder zijn eigen artiestennaam. Ondertussen is Now Hear This alweer het elfde album op zijn naam. Deze Amerikaanse rapper is zo groot dat hij meerdere pseudoniemen kent, waaronder The Blastmaster, The Teacher en The Philosopher. Deze laatste bijnamen heeft hij te danken aan zijn visie en doordachte rhymes over politiek, religie en de hiphopcultuur.

Al 30 jaar spitten politieke statements over old-school boom-bap beats. Zo kent iedereen ‘Sound Of Da Police’, maar de kenners weten dat KRS-One nog wel meer classics op zijn naam heeft, waaronder ‘MC’s Act Like They Know’, ‘Mortal Thought’ en ‘Step Into A World’. Kort gezegd is KRS-One niks minder dan een living legend.

De after-party ligt in handen van Ladi Didi met DJ DNS en MC Ecoma.