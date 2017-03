Zorgkrant Vitaal Journaal in SWF

Sneek – Maandag 2 september is de eerste editie van het Vitaal Journaal verschenen. Het Journaal richt zich op zowel de actieve als de zorgbehoevende senior in de gemeente SWF. Er wordt nauw samengewerkt met alle belangrijke “spelers in de seniorenmarkt”. Bladmanager Dennis de Kam: “ De krant verschijnt eens per kwartaal huis-aan-huis in de gemeente en ligt daarnaast in de vestigingen van onze mediapartners de gemeente SWF, Timpaan, Tellens, Plantein en de Antonius Zorggroep.

Ook werken we intensief samen met de drie ouderenbonden. We trachten een doorsnee te geven van de onderwerpen die spelen in de doelgroep. Dat kunnen wijzigingen zijn op het gebied van de WMO, medische items maar ook luchtiger zaken. Een agenda waarin alle activiteiten voor en door senioren in de gemeente overzichtelijk zijn gerangschikt, completeert de krant.”

Het volgende Vitaal Journaal verschijnt medio november. Uitgever BC Uitgevers BV in Sneek is gespecialiseerd in zorgcommunicatie en werkt landelijk voor ruim dertig ziekenhuizen en zorgkoepels. Het concept van het Vitaal Journaal zal binnenkort over andere regio’s worden uitgerold; onder andere in het Rijnmondgebied en de regio Haaglanden waar het bedrijf al meer dan twintig jaar werkzaam is.